عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 فوائد صحية غير متوقعة لقشور المانجو تعرفي عليا

صدى البلد

فوائد صحية غير متوقعة لقشور المانجو فهو غني يبعض الأحماض الفينولية ومركبات الفلافونويدات وهي غنية أيضا  بالألياف الغذائية وفيتامين ج وفيتامين هـ والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد. إليك أهم فوائد قشور المانجو وفقا لموقع بولد سكاى الهندي 

 1. جيد للقلب

 تشير الدراسات إلى أن قشر المانجو غني بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفينولات ويمكن أن يساعد في الحماية من أمراض مثل أمراض القلب. 

قد تساعد هذه المركبات المضادة للأكسدة في محاربة الجذور الحرة ومكافحة المشاكل مثل السمنة ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم 

 2. الوقاية من السرطان

أظهرت دراسة أن الأحماض الفينولية والفلافونويد الموجودة في قشر المانجو يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للسرطان ، وخاصة ضد سرطان الثدي.

 قد يساعد في منع تكاثر الخلايا وبالتالي منع خطر الإصابة بالأورام. 

 3. جيد لمرضى السكر 

قشر المانجو غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المعروفة بخصائصها القوية المضادة لمرض السكري. يمكن أن يمنع استهلاك قشر المانجو الارتفاع المفاجئ في مستويات الجلوكوز في الجسم ، كما يمنع تلف البنكرياس بسبب الإجهاد التأكسدي. يساعد البنكرياس في إنتاج الأنسولين الذي يدير مستويات الجلوكوز.

فوائد غير متوقعة لأوراق المانجو لصحتك

وصفات قشر الرمان المطحون لتنعيم الشعر

 4. يساعد في إنقاص الوزن 

 يساعد استهلاك قشر المانجو على زيادة الشعور بالشبع وتقليل عدد السعرات الحرارية ، مقارنة بالنظام الغذائي الغني بالبروتين. هذا يساعد في إدارة الوزن. 

 5. جيد لجهاز المناعة

 قشر المانجو غني بفيتامين سي الذي الجهاز المناعي.

6.  يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء ق

قشر المانجو  عند تناوله يمكن أن يساعد في نمو البكتيريا "الصحية" التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي. 

مانجو قشور المانجو الأحماض والكالسيوم الألياف الغذائية الكالسيوم health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

موضوعات متعلقة

وصفات قشر الرمان المطحون لتنعيم الشعر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الليمون الاصفر والاخضر

ترشيحاتنا

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

جلد وعظم والحبر الحيوي .. الوكالة الأوروبية تصنع قطع غيار لرواد الفضاء

محمد شريف يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي

أكرم عبد المجيد يطالب جماهير غزل المحلة بمساندة باسيو الكرة المصرية

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

انتهاك وتدنيس.. ماذا حدث في 12 ساعة من المواجهات الدامية بين الشباب الفلسطيني الصائم وقوات الإحتلال؟

فيديو

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ