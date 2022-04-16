6 فوائد صحية غير متوقعة لقشور المانجو تعرفي عليا

فوائد صحية غير متوقعة لقشور المانجو فهو غني يبعض الأحماض الفينولية ومركبات الفلافونويدات وهي غنية أيضا بالألياف الغذائية وفيتامين ج وفيتامين هـ والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد. إليك أهم فوائد قشور المانجو وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

1. جيد للقلب

تشير الدراسات إلى أن قشر المانجو غني بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفينولات ويمكن أن يساعد في الحماية من أمراض مثل أمراض القلب.

قد تساعد هذه المركبات المضادة للأكسدة في محاربة الجذور الحرة ومكافحة المشاكل مثل السمنة ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم

2. الوقاية من السرطان

أظهرت دراسة أن الأحماض الفينولية والفلافونويد الموجودة في قشر المانجو يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للسرطان ، وخاصة ضد سرطان الثدي.

قد يساعد في منع تكاثر الخلايا وبالتالي منع خطر الإصابة بالأورام.

3. جيد لمرضى السكر

قشر المانجو غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المعروفة بخصائصها القوية المضادة لمرض السكري. يمكن أن يمنع استهلاك قشر المانجو الارتفاع المفاجئ في مستويات الجلوكوز في الجسم ، كما يمنع تلف البنكرياس بسبب الإجهاد التأكسدي. يساعد البنكرياس في إنتاج الأنسولين الذي يدير مستويات الجلوكوز.

4. يساعد في إنقاص الوزن

يساعد استهلاك قشر المانجو على زيادة الشعور بالشبع وتقليل عدد السعرات الحرارية ، مقارنة بالنظام الغذائي الغني بالبروتين. هذا يساعد في إدارة الوزن.

5. جيد لجهاز المناعة

قشر المانجو غني بفيتامين سي الذي الجهاز المناعي.

6. يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء ق

قشر المانجو عند تناوله يمكن أن يساعد في نمو البكتيريا "الصحية" التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.