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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير مكلفة.. طريقة عمل القشطوطة

صدى البلد

تعد  القشطوطة من الحلويات التي اشتهرت مؤخرا وقد أصبحت أول الطلبات بمحلات الحلويات 

وتعد طريقة عمل القشطوطة  غير مكلفة وفكرتها بسيطة
 ( القشطوطة)

مقادير الكيك:

٣ بيضات 
فانيليا 
كوب الا ربع سكر 
كوب دقيق 
كيس بيكنج بودر  ومحسن كيك
رشة ملح

ملحوظة:
الكيك بدون دهون ولازيت ولا سمن ولا زبدة ( اسفنجي)

مقادير الكريمة: 
كوب كريم شانتيه خام 
كوب حليب مثلج ومعلقة سكر

الكراميل او صوص التوفي البيتي:

كوب سكر 
مكعب زبدة 
نصف كوب حليب 
معلقة نشا

الطريقة:

يضرب  الكيك بالمضرب الكهربائي  جدا يضرب البيض والفانيليا والسكر عندما يكون لونهم فاتح ويضاف  عليهم الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح بالتدريج واجهز صنية مستطيله تدهن زيت وارشها دقيق بسيط واضيف الخليط بتاع الكيك وعلي فرن سخن ٢٠ دقيقة ونخرجها تبرد خالص 
وتزال بطرف السكينة وش الكيك حتي تبقي مثل الصورة  وتجهز 2 كوب حليب عليهم ٣ ملاعق سكر ويذوب ثم نسقي الكيك ساعه وتترك  

وتجهز الكريمة ونضيفها علي الكيك وندخله الثلاجة ساعه علي الاقل

طريقة صوص التوفي:( الكراميل)

نضع السكر علي النار ثم تأخذ اللون البرونزي ويضاف  عليه الزبدة وعندما تذوب ما تدوب اضيف الحليب .

طريقة عمل القشطوطة القشطوطة قشطوطة قشطوطة بالكراميل القشطوطة بالكراميل

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غير مكلفة.. طريقة عمل القشطوطة

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