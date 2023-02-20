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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها.. 5 إشارات تنذر بإصابتك بأخطر أنواع السرطانات

صدى البلد

يعد  السرطان  أحد أبرز الأمراض انتشارا بسبب عادات تناول الطعام الخاطئة ويمكن اكتشافه في مراحله المبكرة إليك مجموعة نصائح سريعة ومجربة تقلل مخاطر إصابتك وفقا لموقع هيلث ..

وفقا لموقع هيلث لاين تعد أعراض السرطان الأكثر شيوعًا  هي الثدي و  الرحم والرئتين والقولون والمستقيم والبروستاتا إليك أبرز العلامات التحذيرية

  • تكتل في الثدي
  • نزيف غير عادي أو إفرازات
  • تغير في عادات الأمعاء بشكل مستمر
  • فقدان الوزن أو الشهية
  • التعب المستمر أو انخفاض درجة حرارة الجسم


 إذا لاحظت أيًا من هؤلاء فمن الأفضل استشارة طبيبك وإجراء بعض فحوصات السرطان للكشف المبكر عن السرطان في المراحل المبكرة من السرطان حتى يكون العلاج والشفاء ممكنًا.

أما عن أبرز اسباب الإصابة فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان ناتجة عن استخدام التبغ وارتفاع مؤشر كتلة الجسم وتناول الكحول وانخفاض تناول الفاكهة والخضروات وقلة النشاط البدني. يمكن أن يكون أيضًا بسبب عوامل وراثية أو بعض العوامل البيئية مثل:

  • التعرض المفرط للإشعاع والأشعة فوق البنفسجية
  • المواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر والكحول وتلوث الهواء أو الأطعمة والمشروبات الملوثة
  • الإصابة بعدوى ناجمة عن فيروس أو بكتيريا أو طفيلي


كيفية الوقاية من السرطان

 

1. الحفاظ على أسلوب حياة نشط


يعد قلة النشاط البدني سببًا رئيسيًا للسرطان وبالتالي فإن أفضل طريقة للوقاية هي الحصول على 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني اليومي.

2. اتباع نظام غذائي صحي


يجب أن يتوازن النظام الغذائي مع أجزاء كبيرة من الخضار الورقية والفواكه والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون أو البروتينات النباتية. من المفترض أيضًا أن تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وتقييد كمية الكربوهيدرات والسكر في نظامك الغذائي في الوقاية من السرطان.

3. الابتعاد عن المواد الكيميائية 


المواد الكيميائية المسرطنة الموجودة في التبغ والكحول هي مرة أخرى بعض الأسباب الرئيسية للسرطان وبالتالي يجب تجنبها وتجنب التدخين وتناول الكحول تمامًا.


4. تقليل التوتر والإجهاد


حاول تقليل التوتر في حياتك عن طريق النوم المنتظم 6-8 ساعات ويمكن أن يساعد التأمل واليوجا أيضًا في تقليل التوتر والإجهاد.

 

 

السرطان سرطان الثدي سرطان الرحم عادات الأمعاء فقدان الوزن التعب المستمر

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