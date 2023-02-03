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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر من الإجهاد الشديد يسبب الإصابة بالسرطان

صدى البلد

يصادف اليوم 4 فبراير اليوم العالمي لمحاربة السرطان وقد يعتبر الإجهاد اهم عوامل الخطر للعديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك السرطان .

 إنه ليس حادًا ولكن الإجهاد المزمن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية ، خاصةً مع التلوث البيئي والمبيدات الحشرية وعادات الأكل غير الصحية ونمط الحياة غير المنتظم وعدم كفاية النوم والعادات السيئة مثل الإفراط في تناول الكحوليات والسجائر ومضغ التبغ وفقا لindia.com

 وإليك بعض الطرق والتي من خلالها يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى الإصابة بالسرطان: 

تغير الجهاز المناعي الناجم عن الإجهاد : في حين أن الصلة الدقيقة بين الإجهاد والسرطان ليست مفهومة تمامًا ، فإن أحد الروابط المحتملة بين الإجهاد والسرطان يكون من خلال الجهاز المناعي. 

يمكن لهرمونات التوتر المزمن مثل الكورتيزول والأدرينالين أن تثبط جهاز المناعة وتقلل من قدرته على محاربة السرطان. 


الإجهاد الذي يؤدي إلى عادات نمط الحياة غير الصحية : غالبًا ما يكون للأشخاص الذين يتعرضون للتوتر تأثير جسدي ونفسي ويلجأون إلى آليات التأقلم غير الصحية ، مثل الإفراط في تناول الطعام والأرق والتدخين وشرب الكحول - العوامل المسؤولة عن الإصابة بالسرطان. 

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