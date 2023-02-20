صفقات اليوم الأول بمعرضي "آيدكس ونافدكس" بالإمارات تتجاوز مليار دولار

شهد اليوم الأول من فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" بالإمارات إبرام ما يقرب من11 صفقة بقيمة 4.5 مليار درهم ما يعادل (1.23 مليار دولار).

وأفادت سكاي نيوز بأنه تم خلال فعاليات المعرضين إبرام 6 صفقات مع شركات محلية و5 شركات مع شركات دولية.

وانطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اليوم الإثنين.

وتُنظم المعرضان مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، ومن المقرر أن يستمرا 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.

و ارتفع عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية من معرض نافدكس بنسبة 206 بالمئة مقارنة مع الدورة السابقة، وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 35 بالمئة لتصل إلى 57 ألف متر.