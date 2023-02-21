قتلي ومصابون في انفجار هائل بمصنع بولاية فلوريدا الأمريكية.. فيديو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، باندلاع حريق في مصنع في ميدلي بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسبب في انفجار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة.

وتم الإبلاغ عن حريق في ورشة لحام في ميدلي، مما أدى إلى حرق العديد من السيارات، يبدو أن إحداها كانت ناقلة وقود.

وفقا لتقارير محلية، اندلع الحريق بسبب شرارة بينما كان العمال في المتجر يستخدمون الأسيتيلين للحام.

قال داني كارديسو ، نائب رئيس الإطفاء في ميامي للإنقاذ من الحرائق لوسائل الإعلام المحلية: “لقد كان سيناريو خطيرا للغاية. كان هناك عدة مركبات تحترق بالمواد القابلة للاشتعال”.

وأضاف: “كان ذلك إلى جانب خمسة أشخاص في المجموع بحاجة إلى الإنقاذ أو الرعاية مشهدا صعبا للغاية”.