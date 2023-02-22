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لو فرحك قرب.. وصفة تخفى التصبغات للأماكن الحساسة

صدى البلد


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الكركم مع الفازلين للجسم للعرائس تخفى تصبغات فى الأماكن الحساسة.


 

من فوائد الكركم مع الفازلين للجسم :-

·  يزيدُ بياض الجسم.

.  يوحّد لون البشرة، بحيث يتخلّص من البقع الداكنة الموجودة في الركبة أو الكوع.

· يزيل النمش والكلف.

· يرطّب البشرة ويزيدها نعومة.

.يتخلّص من الالتهابات الجلديّة.


 

من طرق تحضير الكركم والفازلين للجسم :-

·      اخلطي كميّة من الكركم، مع كمية مساوية لها من الفازلين. ضعي على وجهك طبقة خفيفة من الخليط مساءً، واتركيها حتّى الصباح, اغسلي وجهك بغسول خاصّ بالبشرة الجافة, اغمري قطعة من القطن بالتونك، ثمّ مرّريها على وجهك. ضعي المرطّب الخاص بكِ.

· الكركم والفازلين مع زيت الزيتون , اخلطي ملعقتين كبيرتين من الكركم مع مثلها من الفازلين، وثلاث إلى أربع ملاعق من زيت الزيتون. ضعي الخليط على الوجه، والرقبة، والمناطق الداكنة في الجسم, اتركيه من ساعة إلى أربع ساعات, اغسلي الخلطة بصابون الغار، أو الماءالدافئ والسدر.

·ضعي عشر ملاعق كبيرة من الفازلين في وعاء، ثمّ ضعيه على حرارة هادئة حتّى يصبح رخواً، ثمّ ارفعيه عن النار, أضيفي له ملعقتينصغيرتين من الكركم، ثمّ حرّكي الخليط جيّداً حتّى يتجانس, ضعي الخليط على الأماكن التي ترغبين بتفتيحها وترطيبها ليلاً، ثمّ اغسليهصباحاً.

·اخلطي كميّة من الكركم مع الماء حتّى تتشكّل عجينة. اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع العجينة السابقة. ضعيها على بشرتك لمدّة خمسَعشرة دقيقة.

· لتفتيح البشرة ضعي في وعاء كميّة من طحين الحمص، والكركم، وعصير الليمون، والحليب، واخلطي جيداً حتّى تتشكل عجينة, ضعيهاعلى كامل وجهك، ثمّ دلّكي وجهك بحركات دائريّة لطيفة لمدّة خمس دقائق, اتركي القناع حتّى يجفّ لمدّة عشرين دقيقة, اغسلي وجهكِ بالماءالفاتر.

. لإزالة التجاعيد والعيوب وحبّ الشباب اخلطي كميّة من الكركم مع طحين الحمّص حتّى تتشكّل عجينة, ضعي القناع على وجهكِ كاملاً لمدّةخمسَ عشرةَ دقيقة, اغسلي وجهَكِ بالماء الفاتر.

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد الكركم مع الفازلين للجسم من فوائد الكركم مع الفازلين للجسم · يزيد بياض الجسم يوح د لون البشرة بحيث يتخل ص من البقع الداكنة الموجودة في الركبة أو الكوع · يزيل النمش والكلف · يرط ب البشرة ويزيدها نعومة يتخل ص من الالتهابات الجلدي ة من طرق تحضير الكركم والفازلين للجسم · اخلطي كمي ة من الكركم مع كمية مساوية لها من الفازلين ضعي على وجهك طبقة خفيفة من الخليط مساء واتركيها حت ى الصباح اغسلي وجهك بغسول خاص بالبشرة الجافة اغمري قطعة من القطن بالتونك ثم مر ريها على وجهك ضعي المرط ب الخاص بك · الكركم والفازلين مع زيت الزيتون اخلطي ملعقتين كبيرتين من الكركم مع مثلها من الفازلين وثلاث إلى أربع ملاعق من زيت الزيتون ضعي الخليط على الوجه والرقبة والمناطق الداكنة في الجسم اتركيه من ساعة إلى أربع ساعات اغسلي الخلطة بصابون الغار أو الماء الدافئ والسدر ·ضعي عشر ملاعق كبيرة من الفازلين في وعاء ثم ضعيه على حرارة هادئة حت ى يصبح رخوا ثم ارفعيه عن النار أضيفي له ملعقتين صغيرتين من الكركم ثم حر كي الخليط جي دا حت ى يتجانس ضعي الخليط على الأماكن التي ترغبين بتفتيحها وترطيبها ليلا ثم اغسليه صباحا ·اخلطي كمي ة من الكركم مع الماء حت ى تتشك ل عجينة اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع العجينة السابقة ضعيها على بشرتك لمد ة خمس عشرة دقيقة · لتفتيح البشرة ضعي في وعاء كمي ة من طحين الحمص والكركم وعصير الليمون والحليب واخلطي جيدا حت ى تتشكل عجينة ضعيها على كامل وجهك ثم دل كي وجهك بحركات دائري ة لطيفة لمد ة خمس دقائق اتركي القناع حت ى يجف لمد ة عشرين دقيقة اغسلي وجهك بالماء الفاتر لإزالة التجاعيد والعيوب وحب الشباب اخلطي كمي ة من الكركم مع طحين الحم ص حت ى تتشك ل عجينة ضعي القناع على وجهك كاملا لمد ة خمس عشرة دقيقة اغسلي وجه ك بالماء الفاتر

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