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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كلون بجزمة..درة وهادية غالب يثيران الجدل على إنستجرام

صدى البلد

أثارت الفنانة درة الجدل على السوشيال ميديا بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

و نشرت البلوجر وعارضة الازياء هادية غالب نفس الصور بإطلالة غريبة وهى ترتدى كلون بجزمة لاميه وهو ما استفز الجمهور وعلق :يخربيت الفاشون و سنينه".

تألقت درة في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذو أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وتشارك درة مع الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسله لرمضان 2023 "الأجهر"، من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، وعبرت درة عن سعادتها بتعاونها الثالث مع عمرو سعد، الذي سبق وعملت معه في فيلم "مولانا" وفيلم "حديد".

عارضة الأزياء الفنانة درة الفنان عمرو سعد هادية غالب

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