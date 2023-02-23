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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لـ 12 سوريا وعراقيا

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على منح الجنسية المصرية لـ12 فردًا يحملون جنسيات عدة دول عربية شقيقة، بعد الاطلاع على قوانين الجنسية المصرية، والاستثمار، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وذلك بناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس على رئيس الوزراء.

واشتمل قرار رئيس الوزراء على منح الجنسية المصرية لـ11 فردا من أصحاب الجنسية السورية، وفرد عراقي الجنسية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرار رئيس الوزراء، والذي حمل رقم 596 لسنة 2023، وضمّت قائمة الأسماء التي تم منحها الجنسية المصرية كل من:

عبد السلام ياسين كرازي «سوري الجنسية» من مواليد حماة بتاريخ 19-11-1975، وأحمد رضوان سماقية «سوري الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 15-3-1978، ويوسف صبحى دباغ «سوري الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15-1-1991، ونجم عبد الأمير رسول القيس «عراقي الجنسية» من مواليد بغداد بتاريخ 27-12-1958، ومؤيد عمر طلس «سوري الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 2-4-1978، وصفوان عز الدين أبو اللبن «سوري الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 1-1-1952، وعبد الصمد مصطفى الحلبي «سوري الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 6-5-1972، وعدنان محمد عادل حالو «سوري الجنسية» من مواليد السعودية بتاريخ 3-4-1982، وعبد الحق محمد زهير كيتوع «سوري الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5-1-1980، ومحمد صبحي مصطفى دشق «سوري الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5-5-1980، وأسامة بدر الدين العوف «سوري الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 10-12-1956، ومحمد أسامة العوف «سوري الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 9-3-1988

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