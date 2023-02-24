سامسونج تقدم أول تابلت رائد بتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار

تأتي معظم هواتف سامسونج الذكية، وخاصة الفلاج شيب الرائدة ، بتصنيف مقاومة الماء، وخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت أيضا الهواتف متوسطة المدى للعلامة التجارية الكورية أيضًا في الحصول على تصنيف IP.

ولكن رغم هذه الخطوات التي تتخذها سامسونج لتحسين جودة هواتفها خاصة من الفئة المتوسطة التي أصبحت تأتي بميزات كانت من قبل حصرية لهواتف الفلاج شيب باهظة الثمن، فإن الأجهزة اللوحية من الشركة المصنعة الكورية تفتقر لهذا التصنيف تماما.

لم تحظ الأجهزة اللوحية "التابلت" من قبل سامسونج نفس اهتمام الهواتف الذكية ولكن هذا على وشك التغيير، سامسونج ستقدم قريبا في الاسواق العالمية جهاز لوحي جديد بتصنيف IP67 وسيكون باسم Galaxy Tab S9 الذي ينتمي لفئة الأجهزة الرائدة.

Samsung Galaxy Tab S9

وفقًا لـ موقع Sammobile ، يمكن أن يصبح Samsung Galaxy Tab S9 القادم أول جهاز لوحي رائد من سامسونج يحصل على تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ومن المرجح أن يتم الكشف عنه رسميا من الشركة الكورية في النصف الثاني من العام الجاري، وغالبا سيتم تقديمه مع ميزات حصرية تقدمها الشركة لأول مرة في كمبيوتر لوحي.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الكمبيوتر اللوحي المخصصة للأعمال الشاقة والتي لا تنتمي لفئة الفلاج شيب من Samsung ، مثل جهاز Tab Active 3 ، تأتي مع بتصنيف IP، حتى أجهزة سامسونج Galaxy Z القابلة للطي تأتي مقاومة للماء.

خطوة تقديم جهاز لوحي جديد بتصنيف مقاوم للماء والغبار منطقية للغاية خاصة خاصة وأنها كانت المطلب الرئيسي لعملاء ومحبي سامسونج، كما أن الشركة تريد التوسع في تصنيع وبيع أجهزة التابلت حول العالم، وبالتالي تسعى لإرضاء عملائها.

حاليًا ، تعد التفاصيل الأخرى حول Galaxy Tab S9 شحيحة للغاية ومستندة على تأويلات وشائعات من داخل الشركة، ولكن من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بشاشة تبض بالحياة مع ألوان زاهية ومعالج سريع وتدعم قلم S Pen ومن المتوقع أن يعمل بمعالج كوالكوم سناب دراجون من الجيل الثاني.

الجدير بالذكر أن أحدث جهاز لوحي تقدم سامسونج هو Galaxy Tab S8 موديل 2022 ويأتي مع شاشة عرض LPTS TFT مقاس 11 بوصة توفر دقة تبلغ 2560 × 1600 بيكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يعمل من خلال معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

يحزم Galaxy Tab S8 بطارية بقوة 5800 مللي أمبير في الساعة مع قدرة على الشحن السريع بقوة 45 وات، بالنسبة للكاميرات، المستشعر الرئيسي في الخلفية بدقة 13 ميجابكسل مع دعم ضبط تلقائي للصورة OIS وكاميرا خلفية أخرى بدقة 6 ميجابيكسل، بينما الكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل.