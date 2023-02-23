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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى عرض.. خصم 41% على وحش سامسونج Galaxy S22

أقوى عرض يوم الخميس..خصم
أقوى عرض يوم الخميس..خصم 41% على وحش سامسونج Galaxy S22

حازت جوالات سامسونج Samsung، إعجاب العديد من المستخدمين حيث تقوم شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية بتطوير هاتفها دائما، ومن أفضل هذه الهواتف هي سلسلة "S22"، وهي من هواتف الفلاج شيب الرائدة التي تنافس بها هواتف iPhone.

ومن أفضل العروض التي جمعناها لأجلك، هي عرض على جوال سامسونج Samsung Galaxy S22 5G، نسخة 128 جيجابايت، على موقع Sharafdg بدولة الإمارات، بقيمة 41% ليصل سعره بعد التخفيض إلى 1899 درهم إماراتي.

أقوى عرض يوم الخميس..خصم 41% على وحش سامسونج Galaxy S22

مواصفات جوال سامسونج Galaxy S22 5G

 

يعمل جوال سامسونج Galaxy S22 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، و معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 730. الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، نوع UFS 3.1 .

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يأتى جوال سامسونج Galaxy S22 5G بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، مع وجود نوتش في أعلى منتصف الشاشة.

 

يقدم جوال سامسونج Galaxy S22 5G  كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 ، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  بالإضافة إلى كاميرا أمامية لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

 

ويحتوي جوال Samsung Galaxy S22 5G على بطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 4.5 وات.

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