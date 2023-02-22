بـ 5 كاميرات.. خصم 3700 جنيه على موبايل سامسونج الرائع Galaxy A53

إذا كنت تتطلع لشراء هاتف سامسونج Samsung تعد أفضل الهواتف هي هاتف سامسونج Galaxy A53 من حيث المواصفات المميزة والسعر المناسب، فمن بين سلسلة A Series الحالية ، يقدم هاتف سامسونج Galaxy A53 أفضل كاميرا.

ولحسن الحظ يوجد عرض رائع على هاتف سامسونج Galaxy A53 على موقع أمازون إنجلترا بقيمة 100 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري ) ، ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 300 جنيه إسترليني.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A53

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A53 5G بشاشة فائقة الجودة بقياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة عرض+ FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار، مع نوتش صغير في منتصف الشاشة.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بمعالج من نوع Exynos 1280 من مقترنا ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 عبر microSD .

ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A53 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات يتم شحنها عبر type C .

ويضم هاتف سامسونج عدد 5 كاميرات بما في ذلك الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل المزودة بقدرات OIS ، والتي تتيح لك التقاط صور واضحة ونقية ومقاطع فيديو أكثر سلاسة ، حتى في الإضاءة المنخفضة.

وبفضل الكاميرا فائقة الاتساع ultrawide التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل ، يمكنك التقاط صور فوتوغرافية عالية الدقة في الهواء الطلق بسهولة. بينما تتيح لك كاميرا العمق بدقة 5 ميجابكسل و"تأثير البوكيه" تشويش الخلفية ورؤية التفاصيل الدقيقة لكل وجه. بجانب كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بينما يتيح لك مُحسِّن الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي القوي في كاميرا A53 إعادة إتقان كل لقطة للارتقاء بالنتيجة النهائية.

ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو تأتي بدقة 32 ميجابكسل.