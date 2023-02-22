عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 5 كاميرات.. خصم 3700 جنيه على موبايل سامسونج الرائع Galaxy A53

بـ 5 كاميرات..خصم
بـ 5 كاميرات..خصم 3700 جنيه على موبايل سامسونج الرائع Galaxy

إذا كنت تتطلع لشراء هاتف سامسونج  Samsung تعد أفضل الهواتف هي هاتف سامسونج Galaxy A53 من حيث المواصفات المميزة والسعر المناسب، فمن بين سلسلة A Series الحالية ، يقدم هاتف سامسونج Galaxy A53 أفضل كاميرا.

 

ولحسن الحظ يوجد عرض رائع على هاتف سامسونج Galaxy A53 على موقع أمازون إنجلترا بقيمة 100 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري ) ، ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 300 جنيه إسترليني.

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A53

 

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A53 5G بشاشة فائقة الجودة بقياس 6.5 بوصة من نوع  Super AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة عرض+ FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار، مع نوتش صغير في منتصف الشاشة.

 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بمعالج من نوع  Exynos 1280 من مقترنا ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 عبر microSD .

تحديث جديد من سامسونج يسبب مشكلة فى بطارية Galaxy S22.. بلاش تحمله

للفئة المتوسطة.. أفضل موبايلات سامسونج بسعر رخيص

ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A53 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات يتم شحنها عبر type C .

 

ويضم هاتف سامسونج عدد 5 كاميرات بما في ذلك الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل المزودة بقدرات OIS ، والتي تتيح لك التقاط صور واضحة ونقية ومقاطع فيديو أكثر سلاسة ، حتى في الإضاءة المنخفضة.

 

وبفضل الكاميرا فائقة الاتساع ultrawide التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل ، يمكنك التقاط صور فوتوغرافية عالية الدقة في الهواء الطلق بسهولة.  بينما تتيح لك كاميرا العمق بدقة 5 ميجابكسل و"تأثير البوكيه" تشويش الخلفية ورؤية التفاصيل الدقيقة لكل وجه. بجانب كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بينما يتيح لك مُحسِّن الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي القوي في كاميرا A53 إعادة إتقان كل لقطة للارتقاء بالنتيجة النهائية.

 

ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو  تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

سامسونج Galaxy A53 Samsung Galaxy A53 5G أرخص هواتف سامسونج الرائدة أفضل هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

موضوعات متعلقة

تحديث جديد من سامسونج يسبب مشكلة فى بطارية Galaxy S22.. بلاش تحمله

أفضل موبايل أندرويد.. خصم 5000 جنيه على موبايل Google Pixel 6a

بشرى لمستخدمي iPhone.. ميزة حصرية في واتساب هتسهل حياتك |الطريقة هنا

لو عايز iPhone..اشتري آخر السنة مش دلوقتي

أقوى جوال.. سعر شاومي Xiaomi 12 Pro في الإمارات

مفاجأة صادمة.. فيسبوك تطور خدمات جديدة مقابل مبالغ مالية

للفئة المتوسطة.. أفضل موبايلات سامسونج بسعر رخيص

دور عليه..موبايل شهير مستعمل بيتباع بـ 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

مصر تخسر أمام نيجيريا بهدف نظيف وتعقد آمالها في الصعود

الذرة وفول الصويا.. متحدث الحكومة : تحديد سعر ضمان لـ4 زراعات تعاقدية

"من حقنا ألا نُقتل بمنازلنا".. زوجة زيلينسكي تلقي خطابا مؤثرا بالأمم المتحدة

الحكومة: استيراد الدجاج هدفه سد الفجوة وليس تحقيق الربح

جائزة ترضية لـ بوتين.. تحذير خطير بشأن مستقبل بيلاروس

الكيلو بـ 60 جنيها.. شاهد الفراخ البرازيلي المستوردة تغزو الأسواق المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعد عنهم .. نوعان فاسدان من الدجاج المجمّد في الأسواق

شيرين رضا تشارك متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور|شاهد

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للجنين أثناء ممارسة الأم للرياضة؟

كنت هتشل..بلوجر شهيرة تفضح دكتورة بعد عملية فاشلة تسببت فى إصابتها بـ العصب السابع

فيديو

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

أسعار الدواجن الحية اليوم وسعر البانيه ومحاولات للسيطرة على السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ