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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 53%.. أقوى عرض على جوال شاومي Xiaomi في الإمارات

خصم 53%..أقوى عرض
خصم 53%..أقوى عرض اليوم على جوال شاومي Xiaomi في الإمارات

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على جوال شاومي الرائد  Xiaomi Mi 10T Lite في دولة الإمارات، ويالها من صفقة رابحة حيث يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.  

 

عرض على جوال شاومي Xiaomi Mi 10T Lite

 

فلحسن الحظ يقدم موقع sharafdg الإماراتي على جوال شاومي Xiaomi Mi 10T Lite بقيمة 53% ليصل سعره بعد الخصم إلى 699 درهم إماراتي.

خصم 53%..أقوى عرض اليوم على جوال شاومي Xiaomi في الإمارات

مواصفات جوال شاومي Xiaomi Mi 10T Lite

 

يأتي جوال شاومي Mi 10T Lite، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودقة 1080 بيكسل  بتغطية ألوان NTSC بنسبة 84٪ وذروة سطوع تبلغ 450  شمعة ، محمية بطبقة من نوع Gorilla Glass 5.

ويقدم جوال شاومي Mi 10T Lite، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابيكسل.

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ويعمل جوال شاومي Mi 10T Lite، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 750G الجديد، بدقة تصنيع 8 نانومتر كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G .

ويحتوي جوال شاومي Mi 10T Lite، على بطارية بسعة 4820 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

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