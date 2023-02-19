سعره 3000 جنيه فقط.. أحدث موبايل شاومي بكاميرا 50 ميجابكسل

تحظى العلامة التجارية شاومي Xiaomi على إعجاب العديد من المستخدمين حيث أنها تراعي جميع الفئات من المستخدمين خاصة محدودي الدخل وتطلق هواتف رخيصة لهم.

ومن أفضل وأرخص هذه الهواتف هي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 12C الذي تم إطلاقه في مطلع عام 2023 ، حيث تم إطلاقه في الصين ليلة رأس السنة الجديد، و يشبه الهاتف الجديد، هاتف Redmi A1 رخيص الثمن وكنه يقدم ميزات أفضل.

مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

يأتي هاتف شاومي Redmi 12C بشاشة من نوع LCD قياس 6.71 بوصة، بجودة + HD ، ومستشعر للبصمة تت الشاشة، مع نوتش للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل .

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G85 SoC ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X تصل لسعة 6 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت.

ويعمل هاتف شاومي بنظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13.

ويحتوى هاتف شاومي Redmi 12C على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومنفذ من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، مع دعم شبكات 4G بالإضافة إلى فتحة بطاقة microSD مخصصة.

سعر هاتف شاومي Redmi 12C

يبلغ سعر هاتف شاومي Redmi 12C حوالي 8000 روبية هندية(أي ما يعادل 3000 جنيه مصري تقريبا).