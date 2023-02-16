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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 64 ميجابكسل.. أحدث موبايل من فيفو Vivo بسعر مفاجأة

بكاميرا 64 ميجابكسل..أحدث
بكاميرا 64 ميجابكسل..أحدث موبايل من فيفو Vivo برخص التراب

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية أحدث هاتف هو iQOO Neo 7 في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية، وهذا الهاتف هو الإصدار المعاد تسميته من iQOO Neo 7 SE والذي تم إطلاقه مرة أخرى في 8 ديسمبر في الصين. لذلك سنوضح جميع المواصفات والميزات الموجودة على الهاتف.

 

مواصفات هاتف فيفو iQOO Neo 7

 

يأتي هاتف فيفو iQOO Neo 7  مع شاشة نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة ، بجودة عرض FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنية HDR10 + وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة. وتحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا مربعة ، والهاتف الذكي مزود بسماعة استريو ثلاثية الأبعاد للصوت.

 

ويحتوي هاتف فيفو iQOO Neo 7 على كاميرات خلفية ثلاثية ، والتي تشمل مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل يدعم OIS وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. لصور السيلفي ، توجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

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يحتوي هاتف فيفو iQOO Neo 7 هو أول هاتف ذكي يتم تشغيله بواسطة معالج Dimensity 8200 من MediaTek ، والذي يعتمد على عملية 4 نانومتر. يأتي الجهاز مع ما يصل إلى 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي. تتميز أيضًا بنظام تبديد الحرارة ومحرك خطي X-Axis. الهاتف مدعوم ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات. يعمل iQOO Neo 7 على نظام التشغيل Android 13 القائم على Origin OS 3.0.

 

 تشمل خيارات الاتصال على هاتف فيفو iQOO Neo 7 WiFi و Bluetooth 5.2 و 5 G و NFC و GPS ومنفذ USB-C.

 

يبدأ سعر هاتف فيفو iQOO Neo 7 لطراز 8 + 128 جيجابايت من 30 ألف روبية هندية (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري ).

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