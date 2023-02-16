بكاميرا 64 ميجابكسل.. أحدث موبايل من فيفو Vivo بسعر مفاجأة

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية أحدث هاتف هو iQOO Neo 7 في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية، وهذا الهاتف هو الإصدار المعاد تسميته من iQOO Neo 7 SE والذي تم إطلاقه مرة أخرى في 8 ديسمبر في الصين. لذلك سنوضح جميع المواصفات والميزات الموجودة على الهاتف.

مواصفات هاتف فيفو iQOO Neo 7

يأتي هاتف فيفو iQOO Neo 7 مع شاشة نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة ، بجودة عرض FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنية HDR10 + وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة. وتحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا مربعة ، والهاتف الذكي مزود بسماعة استريو ثلاثية الأبعاد للصوت.

ويحتوي هاتف فيفو iQOO Neo 7 على كاميرات خلفية ثلاثية ، والتي تشمل مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل يدعم OIS وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. لصور السيلفي ، توجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يحتوي هاتف فيفو iQOO Neo 7 هو أول هاتف ذكي يتم تشغيله بواسطة معالج Dimensity 8200 من MediaTek ، والذي يعتمد على عملية 4 نانومتر. يأتي الجهاز مع ما يصل إلى 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي. تتميز أيضًا بنظام تبديد الحرارة ومحرك خطي X-Axis. الهاتف مدعوم ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات. يعمل iQOO Neo 7 على نظام التشغيل Android 13 القائم على Origin OS 3.0.

تشمل خيارات الاتصال على هاتف فيفو iQOO Neo 7 WiFi و Bluetooth 5.2 و 5 G و NFC و GPS ومنفذ USB-C.

يبدأ سعر هاتف فيفو iQOO Neo 7 لطراز 8 + 128 جيجابايت من 30 ألف روبية هندية (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري ).