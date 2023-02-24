صفقات ممتازة..فيريرا يفجر مفاجأة جديدة في مباراة الزمالك والترجي برادس بدوري الأبطال

مفاجأة فيريرا في مباراة الترجي

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن فريق الزمالك يلتقي مع فريق الترجي التونسي السبت القادم في مباريات الجولة الثالثة في المجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.







وأكد الناقد الرياضي محمد مطاوع في مداخلة هاتفية من تونس علي قناة “الأولي المصرية”، ان المباراة تمثل للزمالك عنق زجاجة فلابد من الفوز في هذه المباراة للخروج من عنق الزجاجة ليتبقى بعد ذالك للزمالك ثلاث مباريات.





واضاف، ان المباراة ستقام في تمام الساعة الواحدة و النصف بتوقيت القاهرة وقد خاض الفريق أول تدريب له الساعة الخامسة في الملعب الفرعي برادس و الأجواء رائعة وهناك حالة تركيز غير عادية من لاعبي الزمالك بغرض الفوز بالمباراة و الفوز بالثلاث نقاط.



مفاجأة فيريرا في مباراة الزمالك والترجي



واشار، إلي انه بالنسبة للصفقات الجديدة فأنها صفقات ممتازة وسوف تضيف الكثير لنادي الزمالك وقد لا يدفع فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك في بداية المباراة بهم ..ولكنهم سيكونوا علي دكة البدلاء.. حيث ان سياسة فيريرا هي لابد من قيام أي لاعب جديد بالتدريب اربعة مرات علي الأقل حتي يثبت اللاعب انه اولي بالاشتراك في المباراة.



