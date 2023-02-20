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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة 12 منتخبا.. انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر

صدى البلد

افد تقرير علي قناة “CBC” ان منتخب مصر للشباب تعادل مع نظيره الموزمبيقي في المباراه التي جمعت المنتخبين اليوم باستاد القاهرة في افتتاح بطوله الأمم الإفريقيه للشباب والتي تستضيفها مصر في الفتره من التاسع عشر من فبراير الجاري حتى الحادي عشر من مارس القادم.
 

 

واكد التقرير، ان المجموعه الاولى تضم منتخب مصر للشباب والمنتخب الموزمبيقي ومنتخب السنغال والمنتخب النيجيري وتقام البطوله على ثلاثه ملاعب في القاهره و الاسكندريه والاسماعيليه وسيتأهل الفرق الاربعه الاولى للمجموعات الى كأس العالم تحت 20 سنه هذا العام والتي ستقام في اندونيسيا.

 اقبال كبير من الطلاب والشباب لمؤازرت المنتخب

واضاف التقرير، ان انطلاق البطوله شهاده اقبال كبير من الطلاب والشباب لمؤازرت المنتخب المصري في مباراته الاولى بالبطوله التي يتنافس عليها 12 منتخب بهدف الوصول لكاس العالم والحصول على بطوله الامم الافريقيه المقامه بمصر.

 

مصر السنغال القاهرة الأمم الأفريقية الاسكندرية كأس العالم اندونيسيا

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