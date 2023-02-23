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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معركة جديدة بين شوبير والطيب

بدء معركة جديدة بين شوبير وأحمد الطيب.. والسبب مفاجأة |تفاصيل

شوبير والطيب
شوبير والطيب

هل تتفاقم الأزمة مرة آخري بين أحمد شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب؟!، سؤال تجيب عليه الأيام القادمة بعد أن قام الطيب بتوجيه بعض الأتهامات لكابتن منتخب مصر أحمد شوبير اثناء حراسة مرمي منتخب مصر في كأس العالم.

 

معركة جديدة بين شوبير والطيب


قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن أحمد شوبير غلط غلطات في الماضي مايعملهاش طفل صغير عنده 10 أعوام ورغم هذا بقي شوبير حارس مرمي منتخب مصر في كأس العالم.

 

شوبير حارس مرمي كبير
 

واكد خلال مداخلة هاتفية علي قناة “الحدث اليوم”، ان الشناوي حارس كبير ويعتبر من افضل حراس المرمي في إفريقيا، لا بد ان يكرم ويقدر ولكن في حالة خطئه وتعرضه لضغوط لا بد وان يجلس احتياطيا خاصة وان هناك علي لطفي حارس كبير ومصطفي شوبير مشروع حارس كبير وحصل مع النادي الأهلي علي 7 بطولات رغم انه لم يلعب غير مبارتين فقط.

 

 

واضاف الطيب، ان مصطفي شوبير لابد وان يأخذ فرصته حيث ان سنه 22 عاما، وبأمكنه ان يلعب.. ولا يأخذ لقب أيوب مثل والده والذي لعب وهو سنه 28 عام، ولكن لم يخطئ أخطاء كبيرة مثل أخطاء محمد الشناوي.


 

 

شوبير كأس العالم أحمد الطيب الأهلى الشناوي

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