علي السيد: الإجراءات الحكومية الحالية ضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

قال الكاتب الصحفي علي السيد، «الإجراءات الحكومية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع بعض شرائح الكهرباء، تهدف إلى حماية المواطنين واستقرار الاقتصاد، رغم صعوبتها على بعض الفئات».

وأضاف "السيد" خلال لقائه ببرنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية MBC مصر، «هذه الأزمة كبيرة وعميقة، وتتطلب إجراءات اضطرارية لا توجد حلول أخرى لها، تمامًا كما تفعل جميع دول العالم عند مواجهة أزمات مشابهة».

وتابع الكاتب الصحفي، «ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية أثر على النقل والشحن، مما دفع بعض الشركات إلى تقليل أنشطتها مؤقتًا».

وأكد أن «التعامل مع الأزمة يحتاج إلى وعي وصبر من المواطنين، والإجراءات الحالية تستهدف تخفيف تداعياتها على الأسرة والاقتصاد بشكل عام».