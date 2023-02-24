عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: الاستجابة لله ورسوله موضوع الجمعة الثانية من شهر شعبان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر شعبان، تحت عنوان:"الاستجابة لله ورسوله"، مشددة على أئمتها الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومدتها.

تشكيل لجنة رعاية المواهب والنوابغ بالأوقاف

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمزيد من الاهتمام برعاية المواهب والنوابغ في مختلف المجالات تم استحداث إدارة المواهب والنوابغ بالأوقاف في مجال حفظ القرآن الكريم وفنون الخطابة والابتهال الديني من أصحاب الصوت الحسن، وأطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "اكتشاف" لاكتشاف المواهب وبخاصة النشء والشباب على مستوى الجمهورية، كما تم تشكيل لجنة مشرفة على ذلك برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني. 
وتضم اللجنة كلا من : 
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - عضوًا.
الشيخ عبد الفتاح الطاروطي - عضوًا. 
الدكتور أسامة فخري الجندي - مدير عام شئون القرآن الكريم - عضوًا. 
الدكتور محمد إبراهيم نصار - مدير عام الإرشاد - عضوًا. 
الدكتور محمد الشحات محمد أبو ستيت - مدير عام المكتب الإعلامي - عضوًا.
الشيخ محمد إبراهيم عسكر - مسئول الدعوة الإلكترونية - عضوًا. 
الدكتورة هدى حميد معوض - مدير إدارة المواهب - عضوًا ومقررًا للجنة.
وسيتم ضم عدد من الشخصيات العامة المعنية والمهمة بهذا الأمر تباعًا وفق سير المبادرة وتطورها ومراحل عملها .

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة 100 مرة

الصلاة على النبي وقراءة القرآن.. أيهما أفضل في ليلة الجمعة؟

حملة نظافة المساجد بالقاهرة والجيزة


في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من السلوك الحضاري الذي دعانا إليه ديننا الحنيف، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واستمرارًا لحملة نظافة المساجد الموسعة التي أطلقتها وزارة الأوقاف الاثنين الماضي، قاد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد حملة موسعة لنظافة مسجد أسد بن الفرات بالدقي بمحافظة الجيزة، ومسجد شريف بالمنيل بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات مديرية أوقاف الجيزة ومديرية أوقاف القاهرة.
وخلال حملة النظافة أكد رئيس القطاع الديني أنه إذا كان الحفاظ على النظافة والطهارة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا، وسلوكًا حضاريًّا، فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، ونحن في خدمة بيوت الله (عز وجل) متمثلين أمره حيث يقول: "‌وَطَهِّرْ بَيْتِيَ"، نهيئها للراكعين والساجدين والذاكرين.
جدير بالذكر أن حملات النظافة الموسعة بإشراف ومتابعة قيادات الوزارة والمديريات والإدارات كل فيما يخصه مستمرة، فمن مديرية أوقاف الإسكندرية قاد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم مدير المديرية حملات تطهير واسعة لعدد من مساجد إدارة أوقاف وسط، والتي انطلقت من مسجد القائد إبراهيم، بحضور قيادات الدعوة بالمديرية.
ومن مديرية أوقاف جنوب سيناء قاد الشيخ السيد يوسف غيط مدير المديرية حملة تنظيف وتطهير وتعقيم للمساجد، بدأت من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بحضور الشيخ جمال معوض مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ والشيخ محمد رجب إمام المسجد حيث تم تنظيف وتطهير المسجد من الداخل والخارج وجميع مرفقات المسجد.
ومن مديرية أوقاف دمياط قاد الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة مدير المديرية حملة تنظيف وتطهير وتعقيم لمساجد، النورة كفر سعد - التوحيد أم الرزق - الطوخي أم الرزق - الجديد ميت أبو غالب - عمر بن الخطاب كفر سليمان - التوحيد كفر سليمان، بحضور الشيخ هاني عبده عبد الفتاح مدير إدارة أوقاف كفر سعد. 
وتتابع حملات النظافة المكثفة بحضور قيادات الوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل.

الأوقاف وزارة الأوقاف الجمعة الثانية من شهر شعبان شهر شعبان حملات النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن بيرسي تاو

فرج عامر: بيراميدز يحاول إغراء 3 لاعبين من الأهلي بعقود ضخمة

زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بالأبيض والأسود.. صور

في التموين.. أماكن بيع الفراخ البرازيلي وقائمة أسعارها بالمحافظات

موضوعات متعلقة

خطيب الأوقاف: الإنسان مطالب بالصدق في جميع أحواله.. وهذه بشارة الصادقين عند ربهم

أول جمعة من شعبان 2023.. اغتنمها بـ الصلاة على النبي و5 سنن

سنن أول جمعة من شعبان.. 8 أمور أوصى بها النبي لا تهجرها

أفضل ما يقال في أول جمعة من شعبان لتفريج الكرب

دعاء الجمعة الأولى من شهر شعبان للرزق .. أدركه بـ 25 كلمة

دعاء أول جمعة من شعبان 2023 .. هدي عظيم و15 كلمة تجلب الرزق

النشرة الدينية.. الأوقاف تستعد لشعائر أول جمعة من شعبان 2023 غدا.. وهذه 7 آيات منجيات ليحميك الله ويحفظك

في ذكرى مولده .. الإمام الحسين سِبط النبي وسيد شباب أهل الجنة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة

خفض ساعات العمل يوميا والحصول على أجر كامل لهولاء الموظفين| تفاصيل

بعد دخوله في غيبوبة.. وفاة الفنان السوري شادي زيدان

اشترى عجلين ووزع لحومهما مجانا.. ضبط شخص سرق 112 ألف جنيه بالدقهلية

دعاء الجمعة الأولى من شهر شعبان.. علي جمعة يكشف عن 4 كلمات مستجابة

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر ..الذهب مستقر على مدار الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 1685 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

ريحتها وحشة احذرها.. طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لحوم موجودة بالسوق

بعد أنباء عن انفصالهما.. صور لـ حلا شيحة وزوجها معز مسعود تثير الجدل

كولون شفاف.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

لأول مرة في الشتاء.. الأرصاد تكشف ظاهرة جوية في طقس اليوم| فيديو

أسبوع حرج.. عالم الزلازل الهولندي يكشف عن موعد زلزال جديد

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ