مش الشيكولاتة .. أطعمة تسبب حب الشباب

يعد حب الشباب من المشكلات الشائعة بين الفتيات والشباب بشكل واسع وقد تستمر فى الظهور حتى سن الثلاثين بل وقد تصل للأربعين أيضا.

وتوجد أسباب عديدة لظهور حب الشباب من بينها البكتيريا والهرمونات والجينات وتناول بعض الأطعمة ، ويعتقد الكثير من الأشخاص أن الشيكولاتة السبب ولكنها ليست كذلك.



ووفقا لموقع “كليفند كلينك ” ترتبط بعض الدراسات أطعمة وأنظمة غذائية معينة بحب الشباب ، مثل:

كريمة الحليب.

بروتين مصل اللبن.

الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر.

حلويات



في حين أن الأنظمة الغذائية عالية السكر قد تؤدي إلى ظهور وزيادة حب الشباب فإن الشوكولاتة لا ترتبط بشكل مباشر بظهور هذه المشكلة فى البشرة.

لتقليل خطر الإصابة بمشاكل حب الشباب، اختر تناول نظام غذائي متوازن ومغذي مع الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، خاصة تلك الغنية بفيتامين سي وبيتا كاروتين مما يساعد على تقليل الالتهاب