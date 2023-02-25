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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحق نزل التردد.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

الزمالك والترجي التونسي
الزمالك والترجي التونسي

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن القنوات المجانية الناقلة للمباراة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على الترجي في مباراة اليوم، وكذا المباريات المقبلة لضمان حجزك إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.

وأشعل فريق المريخ السودانى، ترتيب المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس الجمعة.

ترتيب مجموعة الزمالك

تضم مجموعة الزمالك كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني، وترتيبها كالآتي:

الترجى التونسي: 6 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائرى: 3 نقاط

الزمالك: نقطة واحدة

ولم يحقق الفارس الأبيض، الفوز خلال الجولتين السابقتين من دور المجموعات، حيث خسر مباراته الافتتاحية أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، وتعادل سلبيا في المباراة الماضية أمام المريخ السوداني.

موعد مباراة الزمالك والترجي

مباراة الزمالك والترجي التونسي ستقام فى السادسة مساء اليوم السبت على ملعب رادس بتونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الموسم الحالي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه سيتم بث مباراة الزمالك والترجي عبر قنوات أخرى مفتوحة.

1- قناة أون تايم سبورت الأرضي:

يتم ضبط القناة من خلال توصيل «إريال خارجي» في التلفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

2- قناة ARENA SPORT:

تردد: 11512.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

3- قناة CBC Sport HD:

- تردد 11135.

- ومعامل الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

4- قناة IRIB Varzich (بدر):

-التردد: 11881

- معدل الاستقطاب: أفقي

- ومعدل الترميز 27500.

5- تردد قناة Syria Sport:

-تردد 12110، أو 10986

-أما معدل الاستقطاب فهو عمودي.

معدل الترميز 27500.

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