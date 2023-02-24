عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراء جديد غدًا في لقاء الزمالك والترجي بـ دوري أبطال إفريقيا

مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء غد السبت بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ضيفا على نظيره فريق الترجي التونسي بملعب حمادي العقربي فى رادس.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى العودة للقاهرة بالثلاث نقاط من قلب رادس والتغلب على نظيره الترجي التونسي فى عقر داره من أجل تحسين وضعيته في ترتيب المجموعة.

وتلقى فريق الزمالك خسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف ثم تعادل فى الجولة الثانية أمام المريخ السوداني سلبيا.

اِعرف مركزه| المريخ يؤخر ترتيب الزمالك بعد فوزه على بلوزداد بـ«دوري الأبطال»

راجع نفسك .. دونجا الزمالك يوجه رسالة لـ زيزو بعد تعادل المريخ

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت فى إطار منافسات ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

طالب بإبعاد زيزو.. نجم الزمالك السابق: «المريخ لو عنده مهاجم كان خلّص»

برشلونة يواجه الهبوط للدرجة الثانية بعد فضيحة رشوة التحكيم |تفاصيل صادمة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا

وتنقل غدا السبت شبكة قنوات بى ان سبورت مباراة الزمالك ونظيره فريق الترجي التونسي فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي والقناة الناقلة حصريا

مصير غامض.. 4 مواجهات تثير أزمة بين الأهلي ولجنة المسابقات

تغيير معلق مباراة الزمالك والترجي 

قررت شبكة قنوات بى ان سبورت تغيير معلق مواجهة الزمالك والترجي وتعيين الليبي محمد بركات بدلا من الجزائري حفيظ دراجي.

جدول مارس.. بوادر أزمة جديدة بين لجنة المسابقات والأهلي والزمالك

دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة حصريا

تاريخ مواجهات الزمالك والترجي التونسي في بطولات إفريقيا:-

واجه فريق الزمالك والترجي في 10 مباريات 
فاز الزمالك في 4 مواجهات 
 تعادل الزمالك مع الترجي في مباراتين  
خسر الزمالك أمام الترجي في 4 مواجهات 
سجل فريق الزمالك 18 هدفا فيما أحرز فريق الترجي التونسي 14 هدفا

10 مباريات .. الزمالك يتعادل مع الترجي في تاريخ مواجهات إفريقيا

احذر يا فيريرا .. نقاط قوة وضعف الترجي قبل مواجهة الزمالك

مؤتمر الزمالك الصحفي للقاء الترجي 

عقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام  الترجي التونسي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي الحارس زيه باللون الأصفر .

 وتقرر أن يرتدي الترجي زيه التقليدي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت الأحمر" في حين يرتدي الحارس زيه باللون الأزرق. 

حضر الاجتماع من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم الحكام المكلف بإدارة اللقاء ومسؤولي الترجي. 

مباراة الإنقاذ.. موعد مواجهة منتخب مصر للشباب ضد السنغال والقناة الناقلة

جمال علام: حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية للشباب سيليق بمكانة مصر

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من: 

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة -  حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة. 

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي . 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي -  يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

الزمالك الترجي فيريرا دوري ابطال افريقيا المريخ السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجاء وطلب عاجل من ياسمين عز للمشاهدين على الهواء.. فيديو

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

فرج عامر: بيراميدز يحاول إغراء 3 لاعبين من الأهلي بعقود ضخمة

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

10 مباريات .. الزمالك يتعادل مع الترجي في تاريخ مواجهات إفريقيا

الزمالك يخوض تدريبه الأخير على ملعب حمادي العقربي برادس استعدادا للترجي

ترشيحاتنا

حياة أو موت .. نجم الزمالك يثير الجدل قبل مباراة الترجي التونسي

ألماني بسعر صيني .. اركب أرخص سيارة BMW في مصر

في لقاء مخابراتي| الشاباك الإسرائيلي يعلن التعامل مع عدد فلكي للهجمات النضالية

دمغة بالليزر.. منظومة جديدة تقضي على غش الذهب| وطرح عياري 9 و14

الخارجية البريطانية : بوتين يتجاهل الأمم المتحدة وأفعاله دليل ضعفه وليس قوته

الهلال يقلب الطاولة على القطن ويعقد موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شعبية في الخطوبة.. تهنئة خاصة لـ عمرو راضي من صديقه

مش الشيكولاتة .. أطعمة تسبب حب الشباب

حلوى اقتصادية.. طريقة عمل بسكويت السوداني

طريقة عمل دبابيس حمراء وجوسي فى الفرن

فيديو

عريسها تركها ليلة زفافها.. صراخ وبكاء عروس داخل صالون تجميل بسبب ياسمين عز

قصة روبن هود الدقهلية.. سرق محل ووزع فلوسه على الغلابة

كنت بتشاهد كل يوم.. محطات قاسية قبل براءة سيدة الدقهلية وتقلع البدلة الحمراء

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ