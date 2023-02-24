إجراء جديد غدًا في لقاء الزمالك والترجي بـ دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء غد السبت بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ضيفا على نظيره فريق الترجي التونسي بملعب حمادي العقربي فى رادس.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى العودة للقاهرة بالثلاث نقاط من قلب رادس والتغلب على نظيره الترجي التونسي فى عقر داره من أجل تحسين وضعيته في ترتيب المجموعة.

وتلقى فريق الزمالك خسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف ثم تعادل فى الجولة الثانية أمام المريخ السوداني سلبيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت فى إطار منافسات ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا

وتنقل غدا السبت شبكة قنوات بى ان سبورت مباراة الزمالك ونظيره فريق الترجي التونسي فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تغيير معلق مباراة الزمالك والترجي

قررت شبكة قنوات بى ان سبورت تغيير معلق مواجهة الزمالك والترجي وتعيين الليبي محمد بركات بدلا من الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ مواجهات الزمالك والترجي التونسي في بطولات إفريقيا:-

واجه فريق الزمالك والترجي في 10 مباريات

فاز الزمالك في 4 مواجهات

تعادل الزمالك مع الترجي في مباراتين

خسر الزمالك أمام الترجي في 4 مواجهات

سجل فريق الزمالك 18 هدفا فيما أحرز فريق الترجي التونسي 14 هدفا

مؤتمر الزمالك الصحفي للقاء الترجي

عقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الترجي التونسي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي الحارس زيه باللون الأصفر .

وتقرر أن يرتدي الترجي زيه التقليدي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت الأحمر" في حين يرتدي الحارس زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم الحكام المكلف بإدارة اللقاء ومسؤولي الترجي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.