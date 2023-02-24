دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة حصريا

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت فى إطار منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويعول السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على كتيبة اللاعبين من أجل عبور عقبة صن داونز غدا السبت واقتناص الثلاث نقاط بعد الخسارة أمام الهلال السوداني السبت الماضي بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت فى إطار منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمواجهة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بى ان سبورت مباراة النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت فى إطار منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي وصن داونز

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصن داونز الجنوب أفريقي، التي ‏تقام مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز الزي المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ صن داونز

‏ويختتم الأهلي استعداداته لمباراة صن داونز عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، ويتم السماح ‏بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

ويسعى الفريق الأحمر لتجاوز صدمة البداية التي خسرها أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم ،بعد أن تأجلت مواجهة الجولة الأولى بالنسبة له لمشاركته وقتها في كأس العالم للأندية التي أقيمت بمدينتي طنجة والرباط خلال الفترة من 1-11 فبراير الجاري.

وسيكون مران اليوم خفيف بعض الشئ لتجنب الإرهاق خاصة في ظل ضغط المباريات المتتالي حيث يلعب الفريق مباراة كل 72 ساعة ، وقد خاض 3 مواجهات في سبع أيام ، وأعلن الجهاز الطبي جاهزية كل اللاعبين لخوض مواجهة صن داونز عدا أكرم توفيق وكريم فؤاد الذي يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف في إحدى أكاديميات قطر بعد إجرائها جراحات الرباط الصليبي.

وكان الأهلي قد عاد للتدريبات صباح أمس باستاد مختار التتش بعد أن منح كولر لاعبيه راحة سلبية يوم الأربعاء ، وعقد مارسيل كولر محاضرة مطولة أمس عرض خلالها فيديو مجمع لآخر مباراتين لـ صن داونز أمام الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وقال كولر خلال المحاضرة أن صن داونز منافس قوي وأحد المرشحين الدائمين لنيل اللقب القاري، وأضاف:" صن داونز بات منافساً دائماً للأهلي في السنوات الأخيرة ويجب التركيز الجيد لأن تلك المباراة هي عنق الزجاجة بالنسبة للفريق فالفوز بها يساوي 6 نقاط خاصة انها على أحد المرشحين المهمين للتأهل من تلك المجموعة".

وأوضح:" خضنا ثلاث مباريات في 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، الهلال بـ السودان ثم أسوان بأسوان وغداً مع صن داونز بالقاهرة، أعرف أن الإرهاق بد يتسلل لكم ولكن علينا تجاوز تلك العقبة، بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة جدا لنا جميعاً ونسعى للفوز بها للعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وشدد كولر على أن صن داونز يلعب بسرعة كبيرة لذا يجب الحذر من تلك النقطة خاصة في الهجمات المرتدة والمهارات الفنية والبدنية الكبيرة لهم .