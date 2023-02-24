طلب عاجل من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم إستعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها السادسة من مساء غد بإستاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويسعي الفريق الأحمر لتجاوز صدمة البداية التي خسرها أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم ،بعد أن تأجلت مواجهة الجولي الأولي بالنسبة له لمشاركته وقتها في كأس العالم للاندية التي أقيمت بمدينتي طنجة والرباط خلال الفترة من 1-11 فبراير الجاري.



وسيكون مران اليوم خفيف بعض الشئ لتجنب الإرهاق خاصة في ظل ضغط المباريات المتتالي حيث يلعب الفريق مباارة كل 72 ساعة ، وقد خاض 3 مواجهات في سبع أيام ، واعلن الجهاز الطبي جاهزية كل اللاعبين لخوض مواجهة صن داونز عدا أكرم توفيق وكريم فؤاد الذي يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف في إحدي إكاديميات قطر بعد إجرائهما جراحات الرباط الصليبي.



وكان الاهلي قد عاد للتدريبات صباح أمس بإستاد مختار التتش بعد أن منح كولر لاعبية راحة سلبية يوم الأربعاء ، وعقد مارسيل كولر محاضرة مطولة أمس عرض خلالها فيديو مجمع لأخر مباراتين لصن داونز أمام الهلال السوداني والقطن الكاميروني.



وقال كولر خلال المحاضرة أن صن داونز منافس قوي وأحد المرشحين الدائمين لنيل اللقب القاري، وأضاف:" صن داونز بات منافساً دائماً للاهلي في السنوات الأخيرة ويجب التركيز الجيد لأن تلك المباراة هي عنق الزجاجة بالنسبة للفريق فالفوز بها يساوي 6 نقاط خاصة انها علي أحد المرشحين المهمين للتأهل من تلك المجموعة".



وأوضح:" خضنا ثلاث مباريات في 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، الهلال بالسودان ثم أسوان بأسوان وغداً مع صن داونز بالقاهرة، أعرف أن الإرهاق بد يتسلل لكم ولكن علينا تجاوز تلك العقبة، بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة جدا لنا جميعاً ونسعي للفوز بها للعودة للمشاركة في كأس العالم للاندية".



وشدد كولر على أن صن داونز يلعب بسرعة كبيرة لذا يجب الحذر من تلك النقطة خاصة في الهجمات المرتدة والمهارات الفنية والبدنية الكبيرة لهم .