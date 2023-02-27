عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 تقنيات قادمة ستحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية

3 تقنيات قادمة ستحدث
3 تقنيات قادمة ستحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا من حياتنا ، ولكنها أيضًا تتطور باستمرار، وبحسب الدراسات فإن الهواتف الذكية ستشهد ثورة كبيرة بفضل عدد من التقنيات المهمة خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي سيغير من الطريقة التي تعمل بها الهواتف. 

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإنه يمكننا أن نتوقع بعض التغييرات الكبرى التي ستغير طريقة استخدامنا وتفاعلنا مع هواتفنا الذكية، وفيما يلي أهم ثلاث تقنيات ستحدث ثورة في الهواتف الذكية في المستقبل القريب:      

 

تقنية الاتصال بالقمر الصناعي

وقدمت بالفعل عدد من شركات الهواتف الذكية مثل آبل و سامسونج وهواوي هذه التقنية، ولكن في عدد دول محدود للغاية، وهي الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية والصين، إلا أنه من المتوقع خلال السنوات المقبلة انتشار هذه التقنية في عدد أكبر من الدول، الأمر الذي سيمكن الهواتف من الاتصال بالأقمار الصناعية في أوقات الطوارئ ، والمناطق التي لا تتواجد فيها أى شبكات خلوية. 

 

بطاريات الحالة الصلبة 

وأحد أكبر التحديات التي يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية هو عمر البطارية. الأمر الذي يضطرهم إلى شحن هواتفهم بشكل متكرر، وهذا هو السبب في أن بطاريات الحالة الصلبة مثيرة للغاية، وعلى عكس بطاريات الليثيوم أيون التقليدية التي تستخدم محلول إلكتروليت سائل ، تستخدم بطاريات الحالة الصلبة إلكتروليت صلب، الأمر الذي يعني أنه بالإمكان تعبئة المزيد من الطاقة في مساحة أقل ، مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية وأوقات شحن أسرع، كما أنها تعد أكثر أمانًا واستقرارًا من بطاريات الليثيوم أيون ، مما يقلل من خطر ارتفاع درجة الحرارة أو الانفجار.

 

الشاشات المرنة  

وتقدم الشاشات المرنة إمكانية طي شاشة الهواتف الذكية أو ثنيها أو لفها دون كسرها، حيث تُستخدم شاشات OLED لإنشاء شاشات مرنة يمكنها أن تتكيف مع الأشكال والأحجام المختلفة، ويمكن للهواتف الذكية ذات الشاشات المرنة أن تتحول من هاتف ذكي صغير الحجم إلى جهاز لوحي أكبر ، مما يمنح مزيدًا من التنوع كما يمكن أيضًا الاستمتاع بمتانة أفضل وخفة وزن وخيارات تعدد مهام أكثر باستخدام الهواتف المرنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

ترشيحاتنا

ياسمين عز على الهواء: افرحوا يا رجال يلا وهيصوا رمضان اهو نور فوانيسه

شاهد عمرو اديب بيشرب شوربة الفراخ البرازيلي.. يا الهي شُلت يداي |فيديو

بتدفع الاف عشان تدمر جمالها .. ما سر المرأة البلغارية

قرار لا رجعة فيه.. كولر يحسم الجدل حول معاقبة لاعبي الأهلي

دعاء ليلة 7 من شهر شعبان.. 22 كلمة توقظك على فرج مذهل

أخبار الحوادث.. هنا يقضي مرتضى منصور عقوبة الحبس.. كيفية عمل فيش جنائي2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف ترك «الرجل المعجزة» المسلم بصماته على قارة كاملة

تكشف عن أنوثتها .. سارة سلامة تثير ضجة في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة.. بعد أزمة حواجبها.. صور وضعت منى زكي في مأزق وحذاء هيفاء وهبي يضعها في مرمى الانتقادات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية؟

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ