3 تقنيات قادمة ستحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا من حياتنا ، ولكنها أيضًا تتطور باستمرار، وبحسب الدراسات فإن الهواتف الذكية ستشهد ثورة كبيرة بفضل عدد من التقنيات المهمة خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي سيغير من الطريقة التي تعمل بها الهواتف.

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإنه يمكننا أن نتوقع بعض التغييرات الكبرى التي ستغير طريقة استخدامنا وتفاعلنا مع هواتفنا الذكية، وفيما يلي أهم ثلاث تقنيات ستحدث ثورة في الهواتف الذكية في المستقبل القريب:

تقنية الاتصال بالقمر الصناعي

وقدمت بالفعل عدد من شركات الهواتف الذكية مثل آبل و سامسونج وهواوي هذه التقنية، ولكن في عدد دول محدود للغاية، وهي الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية والصين، إلا أنه من المتوقع خلال السنوات المقبلة انتشار هذه التقنية في عدد أكبر من الدول، الأمر الذي سيمكن الهواتف من الاتصال بالأقمار الصناعية في أوقات الطوارئ ، والمناطق التي لا تتواجد فيها أى شبكات خلوية.

بطاريات الحالة الصلبة

وأحد أكبر التحديات التي يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية هو عمر البطارية. الأمر الذي يضطرهم إلى شحن هواتفهم بشكل متكرر، وهذا هو السبب في أن بطاريات الحالة الصلبة مثيرة للغاية، وعلى عكس بطاريات الليثيوم أيون التقليدية التي تستخدم محلول إلكتروليت سائل ، تستخدم بطاريات الحالة الصلبة إلكتروليت صلب، الأمر الذي يعني أنه بالإمكان تعبئة المزيد من الطاقة في مساحة أقل ، مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية وأوقات شحن أسرع، كما أنها تعد أكثر أمانًا واستقرارًا من بطاريات الليثيوم أيون ، مما يقلل من خطر ارتفاع درجة الحرارة أو الانفجار.

الشاشات المرنة

وتقدم الشاشات المرنة إمكانية طي شاشة الهواتف الذكية أو ثنيها أو لفها دون كسرها، حيث تُستخدم شاشات OLED لإنشاء شاشات مرنة يمكنها أن تتكيف مع الأشكال والأحجام المختلفة، ويمكن للهواتف الذكية ذات الشاشات المرنة أن تتحول من هاتف ذكي صغير الحجم إلى جهاز لوحي أكبر ، مما يمنح مزيدًا من التنوع كما يمكن أيضًا الاستمتاع بمتانة أفضل وخفة وزن وخيارات تعدد مهام أكثر باستخدام الهواتف المرنة.