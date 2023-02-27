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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأنيقة المخلصة لفنها.. أصالة تهنئ نجوي كرم بعيد ميلادها

نجوي كرم
نجوي كرم

هنأت الفنانة أصالة، الفنانة نجوي كرم بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت أصالة في تويتة لها: “نجوانا الرّاقيه الأنيقه المخلصه لفنها وأحبتها كل سنه وأنتي في تجدّد دائم وجمال ونجاح”.

وتحتفل شمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم، بعيد ميلادها الـ 57، إذ ولدت في 26 فبراير عام 1966. 

نجوى كرم وإنسانيتها

قبل أيام، إعلنت صحفية لبنانية عن تبرع الفنان نجوي كرم بمبلغ مالي ضخم الى ضحايا زلزال سوريا ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام .

وكتب الصحفية اللبنانية : تبرعت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم بـ2 مليون دولار، لمساعدة الشعب السوري، الذي تضرر من نكبة الزلزال. 

الفنانة اصالة أصالة الفنانة نجوى كرم نجوى كرم عيد ميلاد نجوى كرم

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