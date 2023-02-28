العلاجات المنزلية للتثدي عند الرجال

ما هو أفضل علاج للتثدي؟ هناك العديد من الخيارات العلاجية التي يمكن أن تعالج التثدي ولكن فعاليتها مشكوك فيها يختار الأشخاص الذين يخافون من التدخلات الجراحية الأدوية التي يمكن أن تعالج التثدي هذا هو العلاج الأكثر شيوعًا للتثدي حيث يصف الأطباء نوعين من الحبوب للتخفيف من الأعراض بحسب ما نشره موقع هيلثي .

الأدوية



تتطلب هذه الأدوية وصفة طبية، وتنقسم إلى العلاج ببدائل التستوستيرون ومعدلات مستقبلات هرمون الاستروجين الانتقائية، ويهدف الأول إلى زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون بينما يحاول الأخير تصنيع هرمون الاستروجين في الجسم.

المكملات الطبيعية



على غرار الأدوية ، يمكن للمكملات المصنوعة من العناصر الطبيعية أن تعيد التوازن الهرموني إلى حالته الأصلية.

تعمل أدوية المعالجة المثلية على السبب الأساسي الذي يعالج الحالة بشكل دائم علاوة على ذلك ، تعمل هذه الأدوية على زيادة المناعة الكلية للجسم وبالتالي تقلل من انتفاخ الثديين كما أن الأدوية تعمل على الخلايا التالفة وتزيد من حيوية الجسم. لتلخيص ذلك ، يهدف العلاج المثلي إلى تحقيق الرفاهية الشاملة للشخص الذي يعيد التوازن الهرموني إلى الحالة الطبيعية.

هناك العديد من العلاجات والأدوية العشبية التي يمكن أن تقلل من تورم الثدي عند الذكور، هناك العديد من الأعشاب التي يمكن لذكر التثدي أن يجربها بعضها يشمل-

ضع عجينة من مسحوق الزنجبيل الجاف وزيت الخروع والجلسرين على جانبي منطقة الثدي قبل أن تضرب السرير.

قم بتدليك منطقة الحلمة على الكتف بالتدليك قبل الاستحمام.

اخلط زيت الخردل مع 20-30 جم من الكافور و 10 جم من مسحوق الفلفل الأسود و 10 جم من الفلفل الطويل. سخن هذا المزيج وضعه حول الحلمتين.



العلاجات المنزلية لعلاج التثدي

العلاجات المنزلية لعلاج التثدي تستلزم بشكل أساسي الانتباه إلى خطة النظام الغذائي وممارسة بعض تمارين شد الصدر مع وجود مخطط نظام غذائي سليم في مكانه مع بعض التمارين يمكن أن يؤدي إلى تطبيع التوازن الهرموني.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تقلل التثدي عند الرجال .

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الالتهاب والمحملة بمضادات الأكسدة. بعض هذه المواد الغذائية تشمل الخضر الورقية ، والتوت ، والحمضيات ، والفاصوليا ، إلخ.

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالزنك مثل الحليب الخام والزبادي والمكسرات وبذور اليقطين والكاجو والمكسرات وما إلى ذلك عندما تكون خطة تمرين عالية الكثافة. علاوة على ذلك ، تعمل هذه الأطعمة أيضًا على استقرار مستويات هرمون التستوستيرون لديك.



الدهون الصحية جزء أساسي من النظام الغذائي أدخل زيت الزيتون واللحوم واللوز والزبدة والبطاطس والقهوة والزنجبيل والثوم وما إلى ذلك في خطة الوجبة الخاصة بك

تأكد من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الفطر والكافيار والحبوب والسلمون المرقط والبيض وما إلى ذلك يعزز فيتامين د مستويات هرمون التستوستيرون ويحفز عدد الحيوانات المنوية.



اشرب كوبًا واحدًا من العصائر الطازجة دون إضافة سكر يوميًا. هذا يساعد على التخلص من السموم الضارة من الجسم.



بعض الأطعمة التي يجب تجنبها هي:

المواد الغذائية المصنعة والمعلبة

الكحول

أطعمة سكرية

الأطعمة المعبأة والمقلية

منتجات مصنوعة من فول الصويا

بمجرد أن تعود مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون إلى طبيعتها ، يميل الثديان إلى الترهل والتدلي. لتهدئة عضلات الصدر ، هناك بعض التمارين التي يجب اتباعها. يعتقد الخبراء أن هذه التمارين تعمل على عضلات الصدر وشدها.