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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الكيك الاقتصادي بوصفة لذيذة

كيك
كيك

يعد الكيك من المخبوزات المميزة والمختلفة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكيك بوصفه اقتصادية ولذيذة.

وإليك طريقة تحضير الكيك الاقتصادي 

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طريقة تحضير الكنافة بـ وصفة اقتصادية

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طريقة تحضير البسبوسة بوصفة اقتصادية

مقادير الكيك الأقتصادي

٣ كوب دقيق

ملعقة بيكينج باودر
ملعقة فانيليا
ملعقة ملح صغيرة
كوب وربع سكر
٤ بيض
كوب زبدة طرية
كوب حليب

طريقة تحضير الكيك الاقتصادي

ادهني القالب بالزبدة ونرش عليه الدقيق ونتركه جانباً ونحمي الفرن على درجة 180.

اخلطي الزبدة والسكر ونخفقهم جيداً، ثم ضيفي البيض الفانيليا وكوب الحليب ونخفقهم جيدا ثم ننخل الدقيق مع البيكينج باودر وملعقة الملح الصغيرة

ضيفي جميع المكونات بالتدريج واخلطيهم جيدا .
بعد أن تتجانس المكونات نصبهم بالقالب وندخله الفرن لمدة ساعة إلا ربع .

الكيك مقادير الكيك طريقة تحضير الكيك الكيك الأقتصادي كيك بدون بيض

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