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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الكنافة بـ وصفة اقتصادية

كنافة
كنافة

تعد الكنافة من الحلويات المميزة وغير التقليدية التي يمكن تحضيرها بالعديد من الوصفات المختلفة.

وإليك طريقة تحضير الكنافة بوصفة اقتصادية

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مقادير الكنافة

 

مكونات الشربات

 

2 كوب من السكر الحبيبات

كوب ونصف من الماء

ملعقة متوسطة من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا

مكونات الكنافة

نصف كيلو من عجينة الكنافة 

نصف كوب من السكر المطحون

كوب من الزبدة الذائبة

طريقة تحضير الشربات

 

في وعاء أضيفي كوبين من السكر

ضعي كوب ونصف من الماء مع ملعقة متوسطة من عصير الليمون

ضعي الوعاء على نار متوسطة حتي تبدا المكونات بالغليان ثم نخفض النار ونترك القطر يغلي لمدة عشر دقائق اخري

أرفعي الشربات عن النار وضيفي نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا مع التقليب ثم نترك الشربات حتي يبرد

طريقة تحضير الكنافة

فتتي الكنافة، وضيفي نصف كوب من السكر المطحون مع التقليب جيدا

ضعي كوب من السمن او الزبدة الذائبة مع الخلط جيدا حتي تتشرب الكنافة الزبدة

في صينية مقاس 30 ثم ندهنها جيدا بالسمن، ثم ضيفي الكنافة في الصينية بشكل متساوي مع الضغط عليها جيدا باليد ثم بصينية اخري اصغر حتي يتساوس سطحها جيدا.

نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 ثم نضع الكنافة علي الرف الاوسط حتي نلاحظ احمرار حواف قالب الكنافة.

نغلق اسفل الفرن ونشغل اعلاه حتي يحمر وجه قالب الكنافة.

بعد اخراج الكنافة من الفرن تسقي مباشرة بالشربات البارد ثم نتركها حتي تهدا وتتشرب الشربات جيدا.

زيني وجه الكنافة ببعض الفستق او اللوز المجروش حسب الرغبة.

 

الكنافة طريقة تحضير الكنافة مكونات الكنافة مكونات الشربات طريقة تحضير الشربات

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