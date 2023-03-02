خطة ريجيم العصير لـ 7 أيام.. وأهم طرق تحضيره

يفضل الأشخاص العصير لأنهم لا يضطرون إلى تناول الفواكه والخضراوات الكاملة، ولا يساعدك العصير على الظهور بمظهر جيد فحسب، بل يمنحك أيضًا شعورًا جيدًا.

وتشمل أكثر عصائر فقدان الوزن شيوعًا؛ عصير الجزر وعصير الخيار وعصير amla وعصير الرمان وعصير الملفوف وعصير البطيخ وعصير البرتقال وعصير الأناناس وعصير القرع الزجاجي وما إلى ذلك.

إليك خطة عصير لمدة أسبوع واحد لفقدان الوزن

العصير لفقدان الوزن هو خيار رائع، ولكن بدلاً من استبداله بوجبة، اجعله إضافة إلى خطة الوجبة الخاصة بك.

إليك خطة عصير لمدة سبعة أيام لفقدان الوزن.

اليوم الأول: عصير أخضر - يُضاف البقدونس والكرفس إلى العصير.

اليوم الثاني: عصير الطماطم.

اليوم الثالث: عصير فراولة وخيار.

اليوم الرابع: عصير الملفوف.

اليوم الخامس: عصير سبانخ وتفاح.

اليوم السادس: عصير الزنجبيل والشمندر.

اليوم السابع: عصير جزر وبرتقال.

كيف تحضر هذه العصائر؟

فيما يلي بعض النصائح لتحضير عصير طازج صحي في المنزل:

اغسل جميع الفواكه والخضراوات جيدًا.

تختلف كل عصارة أو آلة، لذا اتبع التعليمات وفقًا للعصارة الخاصة بك.

أضف الخضار الورقية أو الفاكهة الرقيقة أولاً للعصير.

أخيرًا، أضف الخضراوات الصلبة واشربها طازجة.

يمكنك إضافة العسل حسب الرغبة إذا لزم الأمر.

ما مدى فعالية العصير لفقدان الوزن؟

إذا كنت لا تستهلك فواكه وخضراوات كاملة، فإن العصير طريقة جيدة جدًا لإعطاء العناصر الغذائية لجسمك.

أيضًا، إذا قللت من كمية النشا، فإن جسمك يسيل الماء، هذا يؤدي إلى فقدان الوزن ويحفزك على فقدان الوزن السلبي.

نظرًا لوجود كمية منخفضة من السعرات الحرارية في النظام الغذائي للعصير، يمكنك بسهولة تناول وجبات أصغر كل يوم، لذلك، عندما تعود إلى روتين الأكل المعتاد، تعتاد على تناول وجبات صغيرة، ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

يساعد صيام العصير على تحسين صحة الأمعاء وتنظيف الجسم لفترة طويلة، كما أنه يبقيك رطبًا.

بعض العصائر المشبعة لفقدان الوزن

فيما يلي بعض الوصفات الصحية جدًا للعصائر والعصائر لفقدان الوزن.

عصير الطاقة:

المكونات: 1/2 وعاء سبانخ ، 1/4 وعاء ريحان ، 1/4 أفوكادو ، 3 ملاعق كبيرة حليب جوز الهند ، 1/4 ليمون منقوع بذور الشيا.

امزج هذه المكونات معًا للحصول على دفعة سريعة من الطاقة في الصباح أو في المساء ، أو تناولها كوجبة بعد التمرين مع مغرفة من مسحوق البروتين.

الفوائد: غني بالحديد وفيتامين ب وفيتامين ج والدهون الجيدة.

سموثي للإفطار:

المكونات: وعاء شمندر، وعاء قرع، برتقالة.

امزجها معًا.

الفوائد: غني بالهيموجلوبين والألياف، منخفض السعرات الحرارية، غني بالكالسيوم، والمغنيسيوم.

التخلص من السموم اليومية:

المكونات: وعاء واحد من أوراق الكزبرة، 1/2 وعاء من أوراق النعناع، 1 خيار، 1/4 فلفل أخضر، ملح صخري.

امزجها جميعًا معًا.

الفوائد: مليء بالمغذيات النباتية وفيتامين ج وفيتامين ب ومضادات الأكسدة.

عصير التفاح المعزز للطاقة قبل التمرين:

المكونات: 1 جزرة، 1 تفاحة، 1/2 ملعقة كبيرة من مزيج الكركم.

الفوائد: غني بحمض البانتوثنيك، والبوتاسيوم، والحديد، وبيتا كاروتين.