أخبار التكنولوجيا.. تيك توك سيتلقى صفعة الحظر النهائي في الولايات المتحدة.. ميسي يشترى 35 هاتف آيفون ذهبي

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :
لعشاق التصوير.. شاومي تطلق هاتف جديد ينافس آيفون وسامسونج
كشفت شركة شاومي الصينية، عن النسخة العالمية من هاتف Xiaomi 13 Pro، والذي ينافس أفضل هواتف الرائدة من حيث التقنيات العالية وقدرات التصوير الممتازة التي حصل عليها.
قريبا.. تيك توك سيتلقى صفعة الحظر النهائي في الولايات المتحدة
أصبحت منصة تيك توك TikTok، واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية في العالم خلال السنوات الأخيرة، مع أكثر من مليار مستخدم حول العالم، يستخدمون التطبيق وخاصة من الشباب مما جعله الأكثر شيوعا بين هذه الفئة من المستخدمين.
أهم الهواتف الذكية جرى الإعلان عنها في مؤتمر MWC 2023
استعرضت الشركات الكبرى في مجال صناعة الهواتف الذكية، من خلال مشاركتها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوالMWC 2023، أحدث منتجاتها من الهواتف الذكية المتطورة، كانت من بينها أجهزة قياسية وأخرى قابلة للطي.
بقيمة خيالية.. "ليونيل ميسي" يشترى 35 هاتف آيفون ذهبي
قبل بضعة أشهر، شهد العالم واحدة من أفضل بطولات كأس العالم على الإطلاق في دولة قطر، حيث شهد كأس العالم لعام 2022 الكثير من اللحظات والمفاجآت الملحمية، وبعد معركة صعبة تمكنت الأرجنتين من الفوز بركلات الترجيح في الوقت الإضافي، لذلك قرر قائد الفريق "ليونيل ميسي" الاحتفال بالفوز التاريخي للفريق بطريقة فريدة.
تدعم آيفون 14.. سعر ومواصفات ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 Pro
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن ساعة اليد الذكية الجديدة Xiaomi Watch S1 Pro بتصميم دائري كلاسيكي، والتي تشبه إلى حد كبير ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch Buds.
تنافس أجهزة سامسونج.. 4 هواتف قابلة للطى قادمة في 2023
سيطرت الهواتف القابلة للطي على فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023، أكبر حدث تقني في العالم يقام في برشلونة كل عام، حيث عرضت العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل موتورولا وأوبو و Honor بعض الأجهزة الرائعة التي لا تطوى فحسب، بل تتدحرج أيضا، إليك 5 هواتف قابلة للطى قادمة في 2023.
للبنات فقط.. ميزات في واتساب WhatsApp يجب على كل امرأة معرفتها
كواحد من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في العالم، أصبح واتساب WhatsApp جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع القوة الكبيرة تصبح المسؤولية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين، لاسيما من النساء، لذلك نستعرض لك فيما يلي بعض أهم ميزات الخصوصية بتطبيق واتساب يجب على كل امرأة معرفتها.