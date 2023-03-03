تدعم آيفون 14.. سعر ومواصفات ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 Pro

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن ساعة اليد الذكية الجديدة Xiaomi Watch S1 Pro بتصميم دائري كلاسيكي، والتي تشبه إلى حد كبير ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch Buds.

وحسب موقع "gsmarena" التقني، تتميز شاشة ساعة شاومي Watch S1 Pro، بتصميم دائري كبير الحجم يبلغ قطرها 46 ملميتر، من نوع AMOLED بقياس 1.47 بوصة بحواف صغيرة جدا ودقة 480×480 بكسل بسطوع 600 شمعة.

سعر ومواصفات ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 Pro

تأتي شاشة ساعة شاومي Watch S1 Pro، مغطاة بطبقة حماية مصنوغة من زجاج Sapphire glass الأقوى الذي يجب أن يحمي الشاشة من أي خدوش، كما تدعم ميزة Always-on display التي تضمن معاينة المعلومات على شاشة الساعة دائما.

سعر ومواصفات ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 Pro

وتمتاز ساعة شاومي Watch S1 Pro، بإطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Steel، يأتي مع زر دوار على الجهة الجانبية للتفاعل مع الساعة، حيث يمكن للمستخدم تدوير الزر للتحكم في شدة الصوت أو كزر طاقة عند الضغط عليه لفترة طويلة.

وتدعم ساعة شاومي Watch S1 Pro، مستشعرات في الخلف لتتبع معدل ضربات القلب ومراقبة SpO2 أكسجين الدم، وإمكانية مراقبة النوم، ودعم أوضاع اللياقة البدنية لأكثر من 100 نشاط رياضي، مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة.

سعر ومواصفات ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 Pro

وتحتوى ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 Pro، على بطارية 500 مللي أمبير في الساعة ويمكن شحنها بأي شاحن لاسلكي Qi، والتي توفر ما يصل إلى 14 يوما من الاستخدام العادي وحتى 10 أيام من الاستخدام المستمر، نوفر ما يصل إلى ساعتين من الاستخدام عند الشحن لمدة 10 دقائق فقط .

وتوفر ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 Pro، دعما للعمل مع أجهزة أندرويد العاملة بإصدار 6.0 والإصدارات الأحدث، كما تقدم دعما لهواتف آيفون العاملة بنظام iOS11 والإصدارات الأحدث.

وتباع ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 Pro، مقابل سعر حوالي 225 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6900 جنيه مصري)، وستكون متاحة للشراء خلال الربع الأول من 2023.