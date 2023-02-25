للبنات فقط.. شاومي تطور هاتفا جديدا بكاميرا 50 ميجابكسل

تمتلك شركة شاومي Xiaomi، محفظة من الهواتف الذكية المخصصة للبنات، مثل Civi و Civi 1S، زكشفت الشركة الصينية عن الهاتف الذكي Xiaomi Civi 2، أواخر العام الماضي، واليوم، تستعد لإطلاق الجيل الثالث من الهواتف التي تركز على الإناث.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تُباع هواتف Xiaomi Civi في الصين وتستهدف الأشخاص الذين يحبون التقاط الصور ومقاطع الفيديو بكاميرات أمامية مميزة، وكشف تسريب جديد عن المواصفات الرئيسية للطراز المقبل والذي سينطلق تحت اسم Xiaomi Civi 3.

شاومي تطور هاتف جديد للبنات فقط

وتشير أحدث التسريب إلى أن إصدار شاومي المقبل Xiaomi Civi 3، سيعمل بواسطة معالج ميدياتك الرائدDimensity 8200 وسيتميز بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل، مما يجعل الإصدار الجديد جذابا من جميع النواحي.

Xiaomi Civi 2

ووفقا لـ Digital Chat Station، سيأتي هاتف Xiaomi Civi 3، بشاشة عالية الدقة Full HD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وستجهزه شاومي بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، والتي يتم تم استخدامها في العديد من أجهزة Civi و Redmi و Mi في العامين الماضيين.

وسيتميز هاتف Xiaomi Civi 3، بمستشعر كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وهو Sony IMX800، والذي زودته شاومي في هواتفها الرائدة Xiaomi 13 و Redmi K60 Pro.

وسيأتي الهاتف الذكي المرتقب، مزود بكاميرتين إماميتين بدقة 32 ميجابكسل، كما ستتميز الكاميرا الأمامية بهاتف هاتف Xiaomi Civi 3، بدعم وحدات فلاش LED مزدوجة تعمل بإضاءة أمامية للحصول على صور سيلفي أكثر إشراقا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن المرجح أن تطلق شاومي هاتف Xiaomi Civi 3 في شهر أبريل المقبل، وعلى ما يبدو أن الهاتف لن يتم إطلاقه خارج الصين.