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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يقهر Galaxy S23 Ultra.. شاومي تطرح هاتف رائد بمواصفات فائقة

هاتف Xiaomi 13 Ultra
هاتف Xiaomi 13 Ultra

من المقرر أن تكشف شركة شاومي Xiaomi، عن النسخة العالمية من سلسلة Xiaomi 13، بشكل رسمي ضمن فاعليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC 2023، والذي سيعقد في الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أكد الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، Lei Jun، على أن سلسلة Xiaomi 13، التي سيتم إطلاقها للأسواق العالمية، سوف تفتقر إلى الطراز Xiaomi 13S، ولكنها ستضم إصدار كبير الحجم من هاتف Xiaomi 13 Ultra.

 

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وفي الآونة الأخيرة، كشف الموقع التقني المتخصص Techgoing"، عن أن هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 13 Ultra سيحصل على درجة حماية فائقة للهاتف المحمول.

وتكشف الصور المسربة أن هذا الجهاز سيأتي بوحدة كاميرا دائرية ضخمة، تشبه لغة التصميم لهواتفXiaomi 12S Ultra من شاومي.

Xiaomi 13 Ultra

ووفقا للتقارير، سينطلق هاتف شاومي الجديد Xiaomi 13 Ultra إلى الأسواق العالمية، رسميا في مارس أو أبريل من هذا العام، وستكون الميزة الرئيسية بهذا الهاتف هي قدراته التصويرية المميزة التي تأتي مدعومة من شركة لايكا Leica الألمانية.

وسيأتي الإصدار الدولى من هاتف Xiaomi 13 Ultra، مع شاشة منحنية من نوع Samsung 2K E6، وسيدعم العمل مع معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 لتشغيل الجهاز.

وسيحتفظ الهاتف بمستشعر الكاميرا الرئيسية من نوع Sony IMX989 بمقاس 1 بوصة على غرار نسخته الصينية، ولكن ستتم إضافة ميزات تثبيت جديدة، كما ستدعم جميع الكاميرات الخلفية الأربع التركيز التلقائي للصورة، وسيكون هناك أيضًا مستشعر dToF.

شحن سريع بقدرة 90 وات

في شهر ديسمبر من العام الماضي، أصدرت شاومي أحدث سلسلة رائدة لها، وهي سلسلة Xiaomi 13 التي تضم هاتفين هما Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro، بينما من المقرر أن يحصل الإصدار الرسمي من هاتف Xiaomi 13 Ultra، للسوق العالمية على شاحن سريع بقوة قصوى تبلغ 90 وات.

ومع هذا الشحن السريع بقدرة 90 وات، سيكون هاتف شاومي الجديد Xiaomi 13 Ultra متقدما على الإصدار السابق للشركة Xiaomi 12S Ultra الذي يدعم الشحن السريع بقوة 67 وات فقط.

وعلى الرغم من أن مواصفات الشحن السريع بقدرة 90 وات لا يبدو أنها تتمتع بالعديد من المزايا في الوضع الحالي لمئات الواط في كل منعطف، إلا أنها يمكن أن تحسن بشكل كبير من تجربة الشحن السريع لرائد فائق الضخامة يحتاج إلى مراعاة جميع جوانب الأداء العالي.

وسيقترن هاتف Xiaomi 13 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي رام ضخمة بسعة 16 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو أيضًا الطراز الوحيد في سلسلة Xiaomi 13 الذي يستخدم ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة الكبيرة.

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