موبايل خطير بكاميرا عملاقة.. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Poco X5 Pro

تعد هواتف "بوكو" POCO، هي علامة تجارية فرعية تابعة لشركة شاومي Xiaomi، المصنعة للهواتف الذكية الصينية والتي تم إطلاقها في عام 2018، وتهدف هواتف هذه العلامة إلى تقديم مواصفات متطورة بسعر أقل من أجهزة الشركة الرئيسية، مما يجعلها خيارا جذابا للمستهلكين المهتمين بالميزانية.

وتأتي مجموعة "POCO X"، ضمن خط الهواتف الذكية الرائد لعلامة "بوكو" التجارية في السوق، والمعروفة بمعالجاتها القوية وشاشات العرض ذات معدل التحديث العالي والبطاريات الكبيرة والتصميمات الجذابة.



الميزات الرئيسية لـ POCO X5 Pro 5G



ومؤخرا، أطلقت العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي، هاتف جديد في الهند تحت اسم POCO X5 Pro 5G، سنوضح لك فيما يلي ميزات وسعر POCO X5 Pro.

POCO X5 Pro 5G

التصميم

يتميز هاتف شاومي POCO X5 Pro 5G، بتصميم ذو جوانب مسطحة ولوحة خلفية مسطحة وشاشة عرض مسطحة أيضا، مع هيكل مصنوع من المعدن والشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 5 ، إلا أن اللوحة الخلفية مصنوعة من البلاستيك.

يعد POCO X5 Pro، هو أنحف هاتف في مجموعة X-series، يبلغ سمكه 7.9 ملليمتر، ويبلغ عرضه 76 ملليمتر، ويزن الهاتف 181 جراما.

POCO X5 Pro 5G

الشاشة

يمتاز هاتف شاومي POCO X5 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، بجودة عرض HD +، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز.

وتتميز الشاشة بدعم نظام تعتيم PWM عالى التردد يصل إلى 1920 هرتز، تعرض الشاشة ألوانا 10 بت مع تغطية 100٪ لمساحة اللون DCI-P3، تصل ذروة سطوعها إلى 900 شمعة، مما يوفر تجربة بصرية مذهلة، كما تتميز الشاشة بدعم بمستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

POCO X5 Pro 5G

الكاميرا

يتمتع هاتف شاومي POCO X5 Pro 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

POCO X5 Pro 5G

الأداء والبطارية

يعمل هاتف شاومي POCO X5 Pro 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 778G، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يوفر الجهاز خيارًا من 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X ، إلى جانب سعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

يحزم هاتف POCO X5 Pro 5G بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 67 وات، ومنفذ شحن USB-C.

POCO X5 Pro 5G

السعر

يتوفر POCO X5 Pro 5G باللون الأزرق والأسود والأصفر المميز للعلامة التجارية للعلامة التجارية "بوكو"، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 300 دولار (أي ما يعادل 9000 جنيه مصري) للطراز الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.