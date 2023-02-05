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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro.. وهو واحد من هواتف ريدمي الرائدة ضمن الهواتف الذكية المحمولة تحت علامتها التجارية الفرعية لشركة شاومي، والتي تتمتع بمزايا عديدة وكاميرات مذهلة، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف، سنستعرض لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية.

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية

يتميز جوال شاومي Xiaomi 12 Pro، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.73 بوصة وبدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

 

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ويتم تشغيل جوال شاومي Xiaomi 12 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن الهاتف الجديد بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية

يحتوي جوال شاومي Xiaomi 12 Pro، على بطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، عبر منفذ USB -C، وبقدرة 50 وات لاسلكيا.

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية

يتمتع جوال شاومي Xiaomi 12 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر Sony IMX707 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسات فائقة الاتساع تبلغ 115 درجة وكاميرا مقربة 2x، وذلك بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية

وتدعي شاومي أن جوال شاومي Xiaomi 12 Pro ، يتمتع بقدرات تصويرية محسنة بنسبة 120% مقارنة بإصداراتها من سلسلة Mi 11، والتي جاءت مع مستشعر بدقة 108 ميجابكسل، ويعد طراز Xiaomi 12 Pro هو أول هاتف يأتي مع مستشعر IMX707 من سوني.
 

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية

سعر جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية

يبلغ سعر جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية، حوالى 2500 ريال سعودى للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

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