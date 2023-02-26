واتساب لن يعمل على هذه الهواتف الذكية.. شوف تليفونك بينهم

غالبا ما تتوقف الهواتف القديمة عن دعم تشغيل خدمة واتساب WhatsApp، لذلك يتم إصدار الأجهزة الأحدث للتوافق مع دعم الخدمة كليا.

في الواقع، توقف تطبيق المراسلة المستخدم على نطاق واسع عن العمل اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي، وأصبح لن يعمل على أكثر من 49 جهازا، تحتوي هذه المقالة على قائمة الهواتف المحرومة من تشغيل الواتساب.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يقوم واتساب بإصدار العديد من التحديثات بشكل دورى، وفي بعض الأحيان لا تستطيع الهواتف القديمة مواكبة تلك التحديثات الجديدة، مما يمنع مالكو هذه الإصدارات المنتهي دعم نظام التشغيل الخاص بها، من إعادة تشغيل تطبيق المراسلة الشهيرة مرة أخرى.



لذلك سيتعين على مالكو هذه الهواتف استبدالها إلى أخرى تعمل بنظام تشغيل أحدث، فعلى سبيل المثال، فأن أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 10 و iOS 11، توقف تطبيق المراسلة من العمل عليها في 24 أكتوبر الماضي، وهذه المرة، سيفقد جهازين تابعين لشركة آبل إمكانية الوصول إلى تطبيق واتساب إلى جانب مجموعة من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

ما هي الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب؟

أوائل كل عام جديد، تعلن شركة "ميتا" عن العديد الهواتف الذكية التي ستفقد دعم تطبيق المراسلة التابع لها "واتساب"، من خلال إصدار قائمة من الأجهزة المحمولة التي تقوم بإنهاء دعم التطبيق عليها، والتي تشمل الهواتف الذكية التي تم إصدارها منذ بضع سنوات.

وبالرغم من مرور عدة سنوات على إطلاقها، فمن الطبيعي أن نرى الهواتف الذكية التي عفا عليها الزمن قيد الاستخدام حتي يومنا هذا، ولسوء الحظ، قد تجد هاتفك مدرجا في قائمة الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب، كما أعلنت الشركة اعتبارا من 31 ديسمبر 2022، وفيما يلي سنستعرض لك قائمة الهواتف المتأثرة بقرار إيقاف دعم واتساب، إليك القائمة الكاملة:

قائمة الهواتف الذكية التي لن تكون قادرة على استخدام واتساب

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT