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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب لن يعمل على هذه الهواتف الذكية.. شوف تليفونك بينهم

واتساب
واتساب

غالبا ما تتوقف الهواتف القديمة عن دعم تشغيل خدمة واتساب WhatsApp، لذلك يتم إصدار الأجهزة الأحدث للتوافق مع دعم الخدمة كليا.

 في الواقع، توقف تطبيق المراسلة المستخدم على نطاق واسع عن العمل اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي، وأصبح لن يعمل على أكثر من 49 جهازا، تحتوي هذه المقالة على قائمة الهواتف المحرومة من تشغيل الواتساب.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يقوم واتساب بإصدار العديد من التحديثات بشكل دورى، وفي بعض الأحيان لا تستطيع الهواتف القديمة مواكبة تلك التحديثات الجديدة، مما يمنع مالكو هذه الإصدارات المنتهي دعم نظام التشغيل الخاص بها، من إعادة تشغيل تطبيق المراسلة الشهيرة مرة أخرى.

 

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لذلك سيتعين على مالكو هذه الهواتف استبدالها إلى أخرى تعمل بنظام تشغيل أحدث، فعلى سبيل المثال، فأن أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 10 و iOS 11، توقف تطبيق المراسلة من العمل عليها في 24 أكتوبر الماضي، وهذه المرة، سيفقد جهازين تابعين لشركة آبل إمكانية الوصول إلى تطبيق واتساب إلى جانب مجموعة من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

ما هي الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب؟

أوائل كل عام جديد، تعلن شركة "ميتا" عن  العديد الهواتف الذكية التي ستفقد دعم تطبيق المراسلة التابع لها "واتساب"، من خلال إصدار قائمة من الأجهزة المحمولة التي تقوم بإنهاء دعم التطبيق عليها، والتي تشمل الهواتف الذكية التي تم إصدارها منذ بضع سنوات.

وبالرغم من مرور عدة سنوات على إطلاقها، فمن الطبيعي أن نرى الهواتف الذكية التي عفا عليها الزمن قيد الاستخدام حتي يومنا هذا، ولسوء الحظ، قد تجد هاتفك مدرجا في قائمة الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب، كما أعلنت الشركة اعتبارا من 31 ديسمبر 2022، وفيما يلي سنستعرض لك قائمة الهواتف المتأثرة بقرار إيقاف دعم واتساب، إليك القائمة الكاملة:

 

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قائمة الهواتف الذكية التي لن تكون قادرة على استخدام واتساب

iPhone 5
iPhone 5c
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Quad XL
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT

واتساب توقف الواتساب هواتف واتس الواتس اب واتس اب WhatsApp

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