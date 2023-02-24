حصريا لهواتف آيفون.. ميزة iMessage الجديدة تصل "واتساب"

يعمل واتساب WhatsApp، بنشاط على تطوير ميزة جديدة ومهمة، مشابهة لتلك الميزة التي أضافتها شركة آبل الأمريكية، مؤخرا لتطبيق الرسائل الخاص بأجهزة آيفون iMessage، والمخصصة لـ تعديل الرسائل المرسلة.

وبحسب ما ذكره موقع "macrumors"، ستمكن ميزة واتساب الجديدة، مستخدمو أجهزة آيفون، من تحرير الرسائل بعد إرسالها قبل أن يراها الطرف الآخر، وتستهدف هذه الميزة المستخدمين الذين لا يرغبون في حذف الرسالة، بل تغيير محتواها فقط.



قبل أن يراها الطرف الآخر.. واتساب يطور ميزة جديدة لهواتف آيفون

ويشار إلى أن شركة "آبل"، قد أطلقت مع نظام التشغيل iOS 16، القدرة على تحرير أو إلغاء إرسال رسائل iMessages التي تم إرسالها مؤخرا، وفي الوقت نفسه تقدم خدمة "تيليجرام" أيضا ميزة تحرير الرسائل بعد الإرسال منذ فترة طويلة، وعلى ما يبدو أن واتساب سيكون التالي.

ولتحرير رسالة مرسلة عبر منصة الدردشة المشفرة الشهيرة المملوكة لشركة "ميتا" Meta، سيحتاج مستخدمى واتساب، إلى النقر نقرة مطولة على فقاعة الدردشة وتحديد خيار تحرير، وفقا لـ WaBetaInfo.

ميزة تحرير الرسائل أو Editing messages بتطبيق واتساب على آيفون

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، إن مستخدمي خدمة التراسل الشهيرة على أجهزة آيفون، سيكونوا قادرين على تحرير رسالة مرسلة في غصون 15 دقيقة فقط بعد إرسالها، وهي نفس المدة التي تمنحها "آبل" لمستخدمي iMessage الراغبين في تحرير الرسائل المرسلة.

وهذه المدة تعتبر قصيرة جدا مقارنة بمنافسة الأقوى تيليجرام Telegram، والذي يمنح مستخدميه ما يصل إلى 48 ساعة ، لتحرير الرسائل من أجل تعديل أي خطأ نصي بها قبل أن يقرأها الطرف الآخر.

وسيتم إصدار ميزة تحرير الرسائل أو Editing messages، في تحديث مستقبلي للتطبيق على آيفون، والتي تصل ضمن النسخة التجريبية لأجهزة آيفون رقم 2.23.4.72.

جدير بالذكر أن واتساب يختبر في الوقت نفسه مزايا جديدة لأجهزة أندرويد، وفي التطورات الأخرى المتعلقة بالميزات التجريبية، يختبر واتساب في الوقت الحالى، ميزة جديدة تدعى "النشرات الإخبارية"، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى مع المتابعين في علامة تبويب الحالة.