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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب تطرح قريبا ميزة الاشتراك في النشرات الإخبارية

ميزة النشرات الإخبارية
ميزة النشرات الإخبارية في واتساب

على مدار السنوات القليلة الماضية ، استمرت تطبيق  واتساب  WhatsApp التابع لشركة "ميتا" في التطور وإضافة ميزات جديدة إلى النظام الأساسي لجعله أكثر فائدة لجميع المستخدمين و ليحافظ على مركز الصدارة، خاصة وأنه تطبيق الدردشة الأكثر نجاحا في العالم.

وفقا لموقع wabetainfo كانت أحدث ميزة مهمة تم إصدارها للمستخدمين هي خاصية المجتمعات Communities، وهي مكان جديد يتم فيه دمج ما يصل إلى 10 مجموعات بينهم أشياء واهتمامات مشتركة ، ويبدو أن "واتس آب" يواصل استكشاف طرق جديدة لتحسين التطبيق من خلال جلب أدوات اتصال جديدة من شأنها تحسين تجربة المستخدم. 

ميزة النشرات الإخبارية في واتساب

بناءً على التعليقات الإيجابية التي تلقتها الشركة مع إضافة خاصية المجتمعات، يعمل WhatsApp الآن على ميزة جديدة قيد التطوير تسمى النشرات الإخبارية أو newsletter وهي مجرد اسم مبدئي يمكن أن يتغير مع تفعيل الميزة عند المستخدمين وطرحها فعليا.

ستكون النشرات الإخبارية أداة يمكنك من خلالها الاشتراك لمتابعة أخبار مجموعة الأشخاص المفضلين لك أو المسؤولين السياسيين أو المنظمات الرياضية أو الصحية التي تهتم بها وهي طريقة لعرض المعلومات بدلا من تلقي هذه الأخبار عبر رسائل البريد الإلكتروني.

بفضل خاصية النشرات الإخبارية ، سيتمكن المستخدمون أخيرًا من اختيار من يريدون متابعتهم والمحطات المفضلة لهم داخل WhatsApp مباشرةً.

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نظرًا لأن النشرات الإخبارية هدفها الوصول عدد كبير من الأشخاص ، فإن الرسائل الإخبارية ليست محمية بطريقة التشفير من طرف إلى طرف end-to-end encryption لأن هذه الرسائل ستكون مصممة لترسل من شخص واحد إلى عدد كبير جدا من الأشخاص المشتركين وبالتالي هذا النوع من التشفير بلا فائدة، مع ملاحظة أن رقم هاتف المرسل سيكون مخفي عن المشتركين في رسائل نشراته

ستكون النشرات الإخبارية عبارة عن قسم منفصل واختياري متاح في علامة تبويب الحالة اStatus tab ومنفصل عن قسم الدردشة الخاصة، ولن تؤثر على التشفير من طرف إلى طرف بالنسبة للرسائل الخاصة.

أشار Wabetainfo ، أن الميزة الجديدة ستكون متاحة  في الإصدار التجريبي 2.23.5.3 من WhatsApp Messenger لنظام تشغيل  أندرويد  وهي قيد التطوير حاليًا.

واتساب WhatsApp ميتا newsletter Communities واتس اب

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