6 خطوات بسيطة هتخليك تخفي أونلاين واتساب نهائيا

إذا كنت لا ترغب في أن يرى بعض الأشخاص حالة اتصالك أثناء استخدام واتساب، فهناك طريقتان مفيدتان للالتفاف على هذا الأمر، إذ يمكنك بسهولة إما اختيار استبعاد جهات اتصال معينة من أولئك الذين يمكنهم رؤية حالة الأونلاين الخاصة بك، أو تضمين الأشخاص الذين تختارهم فقط.

تظهر حالة "آخر ظهور"، لجميع جهات الاتصال على الخدمة افتراضيا، حتي يتمكن الآخرين من معرفة وقت اتصالك بالتطبيق لمحادثتك، فقد تم تصميمها في الأساس كي تعلم المزيد من الأشخاص بحالة اتصال أصدقائهم على واتساب، وآخر توقيت لظهور جهة الاتصال هذه مؤخرا ومتي كانت نشطة على التطبيق آخر مرة.‏

كيفية إخفاء حالة اتصالك على واتساب عن أشخاص محددين



العملية متشابهة إلى حد ما على كل من أجهزة آيفون وأندرويد، اتبع الخطوات أدناه لتتحكم بمن يمكنه رؤية حالة اتصالك على واتساب:

1. افتح واتساب على جهازك وانتقل إلى الإعدادات.

2. من الإعدادات settings، انتقل إلى الحساب Account> ثم الخصوصية Privacy > ثم من يستطيع رؤية معلوماتي الشخصية.

3. من هنا يمكنك التحكم في خصوصية آخر ظهور ومتصل الآن.

4. اضغط على "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..." My Contacts Except.

5. في الشاشة التالية، يمكنك اختيار من تريد استبعاده من وإخفاء آخر ظهور لك منهم.

6. من قسم "من يمكنه معرفة الوقت الذي أكون متصلا بالإنترنت"، حدد خيار مثل آخر ظهور لتعيين نفس الإعداد السابق للميزة.

كيفية إخفاء واتساب استورى من أشخاص محددين

حالات واتساب أو WhatsApp Status هو تحديث يمكنك نشره ويبقى لمدة 24 ساعة ثم يختفي تلقائيا على غرار خاصية القصص بإنستجرام، يمكنك نشر نص أو صور أو حتى مقاطع فيديو قصيرة لمشاركة ما تنوي فعله أو ما تشعر به، ولإخفاء حالة واتساب الخاصة بك من أشخاص محددين، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح واتساب على جهازك وانتقل إلى الإعدادات.

2. من الإعدادات settings، انتقل إلى الحساب Account> ثم الخصوصية Privacy > ثم الحالة Status.

3. من هنا يمكنك التحكم في خصوصية حالتك، اضغط على "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..." My Contacts Except.

4. في الشاشة التالية، يمكنك اختيار من تريد استبعاد حالتك وإخفاء حالتك منه.