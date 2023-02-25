تنافس Zoom .. واتساب يعتزم إطلاق ميزة جبارة لمكالمات الفيديو

يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق ميزة مهمة يمكنها المنافسة مع تطبيق مكالمات الفيديو ZOOM ، حيث توفر الميزة القدرة على جدولة المكالمات الجماعية، حيث تم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة في إصدار تجريبي من التطبيق لنظام أندرويد منذ عدة أسابيع.

وبحسب تقرير من GizChina فإن تقارير واتساب WhatsApp تشير إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول إلى خيار الجدولة ، مما يسمح لهم بتحديد تاريخ ووقت المكالمة الجماعية وتعيين اسم لها.

وبمجرد جدولة المكالمة ، سيتلقى جميع أعضاء المجموعة في واتساب WhatsApp إشعارًا عندما تكون المكالمة على وشك البدء، والسماح لهم بالانضمام بسرعة، وستكون وظيفة الجدولة هذه متوافقة مع كل من مكالمات الصوت والفيديو.

وتعد ميزة جدولة المكالمات الجماعية في واتساب WhatsApp هي تحديث طال انتظاره لمستخدمي التطبيق، حيث ستسمح هذه الإضافة للمستخدمين بالتخطيط مسبقًا، وستتيح الميزة للمستخدمين التأكد من أن كل فرد في المجموعة متاح في الوقت المحدد.

وستعزز ميزة واتساب الجديدة تجربة مستخدم واتساب حيث أنه مع إضافة الميزة الجديدة من واتساب فستتقلص الفجوة بسرعة، وبينما يستخدم واتساب بشكل أساسي للمراسلة ومشاركة ملفات الوسائط المتعددة ، فإنه يحتوي أيضًا على ميزات تجعله بديلاً قابلاً للتطبيق لـ Zoom في عدد من الميزات.

وتتيح مكالمات الفيديو الجماعية في واتساب الاتصال بما يصل إلى 32 شخصًا في وقت واحد، حيث تشبه هذه الميزة ميزة مكالمات الفيديو الجماعية في Zoom ، والتي تسمح لما يصل إلى 100 شخص بالانضمام إلى مكالمة، كما يعد واتساب بديلاً ممتازًا لـ Zoom للاجتماعات الصغيرة أو العروض التقديمية الافتراضية.