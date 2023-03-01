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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في 10 دقائق.. ريدمي «Redmi» تعلن عن تقنية الشحن السريع بقوة 300 وات|تفاصيل

ريدمي «Redmi» تعلن
ريدمي «Redmi» تعلن عن تقنية الشحن السريع بقوة 300 وات

أعلنت شركة Redmi ريدمي - العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي - عن تقنية الشحن السريع بقوة 300 وات، وذلك بعد 4 أشهر فقط من إعلانها عن تقنية الشحن بقوة 200 وات، حيث من المقرّر أن تحدث التقنية فارقًا كبيرًا في الوقت الذي تستغرقه الهواتف في الشحن. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن تقنية الشحن السريع الجديدة من ريدمي ستكون قادرة على شحن بطاريات الهواتف من 0 إلى 100% في أقل من خمس دقائق ، وهو وقت قليل للغاية مقارنة بمعدل وقت شحن الهواتف والذي يتراوح من نصف ساعة إلى 15 دقيقة.  

 

واستخدمت شركة Redmi هاتفها الذكي Redmi Note 12 Discovery مع بطارية تبلغ 4100 مللي أمبير في الساعة، حيث يحتوي الإصدار الأصلي على بطارية مزدوجة تبلغ 4300 مللي أمبير، حيث استغرق الأمر دقيقتين و 11 ثانية حتى يصل الهاتف إلى 50% ، ومدة 5 دقائق عند الشحن 100%.

 

ويأتي الشاحن نفسه مزودًا بتقنية Double GaN ولديه "أكثر من 50 حماية أمان" ولكنه لا يزال يحتفظ بحجم صغير ،وفقا لـ  Redmi ، ولكن لم تذكر الشركة أية بيانات تفصيلية عن موعد توفر التقنية في الأسواق العالمية. 

 

وفي الوقت نفسه، فإن شركة ريلمي الصينية تعمل على إطلاق هاتفها المميز  Realme GT Neo5 مع قدرات شحن فائقة السرعة تبلغ 240 وات مع بطارية 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن في حوالي 10 دقائق. 

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