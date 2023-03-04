قطع المياه عن الهرم وفيصل والمريوطية.. تعرف على الأسباب والتفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الجيزة، عن ضعف المياه بمناطق بالجيزة اليوم السبت.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الجيزة، إنه نظراً لأعمال تطوير ترعة المريوطية، وطلب مديرية الطرق إزالة بلف الهواء على خط المياه قطر ١٥٠٠ مم، والمتعارض مع أعمال التطوير، الأمر الذي يتطلب تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق : "شارع الهرم ومتفرعاته، وشارع فيصل ومتفرعاته".

وتابعت الشركة: وذلك من منتصف ليل اليوم السبت وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد وذلك لإزالة بلف الهواء المتعارض مع أعمال تطوير ترعة المريوطية.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الجيزة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.