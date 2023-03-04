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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عود قصب يُنهي حياة صبي أسفل عجلات جرار زراعي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي صبي في منتصف العقد الثاني من العُمر، أسفل عجلات مقطورة جرار زراعي محملة بـ"القصب"، أمام مدخل قرية بني حميل دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، أثناء سحبه عود قصب منها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده مصرع تلميذ أسفل مقطورة جرار زراعي مُحملة بالقصب على الطريق السريع ناحية قرية بني حميل دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات والفحص، أنه أثناء ركد الطفل (محمد. ا- 13 عامًا- يقيم بقرية السمطا)، خلف جرار زراعي مُحمل بمحصول القصب أمام مدخل بني حميل بدائرة المركز؛ لسحب عود قصب من أعلى الجرار أثناء سيره بالطريق.

سقط الطفل أسفل عجلات الجرار؛ ما نتج عنه دهسه أسفل عجلات الجرار، وتم نقله إلى مستشفى برديس جثة هامدة، ووضعه في المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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