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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس عاطلين لحيازة 251 سلاحا في القليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى المعارضات بالقليوبية حبس عاطلين بعد ضبطهما بحوزتهما 21 سلاحًا ناريًا و230 سلاحًا أبيض، وكمية من الذخيرة، بقصد الإتجار، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم. 

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تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إخطار بضبط شخصاي أثناء وجودهما بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزتهما طبنجة و9 فرد محلي، و11 طبنجة محدثة صوت، وعدد من طلقات الخرطوش، و230 سلاحًا أبيض - مطواة - ومبلغ مالي وهاتفي محمول.


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، وهاتفي محمول للاتصال بعملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال الأسلحة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

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