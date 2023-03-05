عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة 31 متهما بإشعال النار فى ممتلكات مواطنين بسبب مقتل شاب بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة 31 متهما بإضرام النيران ببعض ممتلكات مواطنين بقرية ميت الدريج بكفر شكر إثر مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

دون خسائر بشرية.. انهيار سقف منزل في شبين القناطر بالقليوبية |صور


تلقى مركز شرطة كفر شكر إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول شاب يدعى محمد ي مصابًا بطلق ناري، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وإصابة صديقه رزق أ. د. جزار، مقيم بمدينة كفر شكر، مصابا بطلق ناري في العضد الأيسر، ويخضع للعلاج بالعناية المركزة
وتبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة في حفل عرس بقرية المنشأة الصغرى بسبب خلاف سابق على دراجة نارية بين الطرفين وأثناء مغادرة المجني عليهما إلى منزل أحدهما، فوجئا بأعيرة نارية صوبهم من قبل مجهولين، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، وفر الجناة هاربين خارج القرية، وتم ضبط اثنين منهم بعد الحادث بساعات، ويجري ملاحقة الثالث.


وعقب ذلك تعدى مجهولون على ممتلكات بعض المواطنين في قرية ميت الدريج التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأحرقوا معلفا ومنزلين وسرقوا عجولا من المعلف، وأضرموا النار في المكان مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية قبل هروب مرتكبي الواقعة.


وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمدخل القرية من ناحية المنشأة الصغرى لمنع تجدد أي اشتباكات، وتم تحديد عدد من المتهمين وضبطهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم اليوم.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة الجنايات محكمة جنايات بنها مركز شرطة كفر شكر مستشفي كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

المشدد 3 سنوات للمتهم في قتل شخص بالقليوبية

المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تغريدة جديدة لباحث الزلازل الهولندي: ترقبوا.. تحذيرات من الأرصاد حول حالة الطقس اليوم

الداخلية : غداً الإثنين آخر موعد لتلقى طلبات التقديم لحج القرعة

تطبق غدا..15% زيادة للإيجار القديم للأشخاص الأعتبارية وطرد المستأجر المخالف

عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

خبايا وأسرار..مسئول أمريكي يكشف عن لقائه بالرئيس الصيني في هذا الوقت

أنا طمعت وعملت في نفسي مصيبة..تصريحات صادمة من إحدى ضحايا "هوج بول"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. نوع من العصير يحميك من الشيخوخة والسرطان

نجاة راكب دراجة هندي من الموت بمعجزة.. شاهد

صور جديدة للفنان أحمد السعدنى وحسين فهمى من سره الباتع

نانسي عجرم بفستان مثير خلال جولتها الغنائية بأمريكا.. سعره خرافي

فيديو

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

27 عملية في هذه المناطق.. حورية فرغلي تكشف سرا لأول مرة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ