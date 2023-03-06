"الأعلى للإعلام" يحيل مذيع رياضي ومديري صفحتين للتواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة بسبب ما تضمنته من مخالفات إعلامية من شأنها إثارة التعصب الرياضي وإثارة الجماهير .

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام في وقت سابق وطبقا للبيان الصادر من المجلس قد استمعت إلى أقوال إعلامي رياضي معروف فيما تم رصده على صفحات فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

كما قرر المجلس إحالة مديري صفحتين من الصفحات الالكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظراً لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.