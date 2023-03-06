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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة.. ضوابط جديدة في خروج الكلاب للشوارع

عضة الكلب
عضة الكلب

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحجز شخص على ذمة التحريات، لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، ما أدى إلى قيامه بعقر مدير بنك وتعرضه لإصابات وجروح متعددة.

 

يمكن أن تسبب عضة الكلب ضررًا أوليًا هائلاً، تمزق أسنان الكلاب ، ويمكن أن يكسر فكها العظام.

 

ومع ذلك ، فإن السبب الأكبر وراء خطورة عضات الكلاب على البشر هو البكتيريا الموجودة في أفواه الكلاب، في حين أن هذه البكتيريا غير مؤذية للحيوان ، إلا أنها يمكن أن تسبب التهابات خطيرة للبشر. 

 

علاوة على ذلك ، فإن الميل إلى حدوث عضات الكلاب في المنزل يجعلها خطيرة بشكل خاص لأولئك الذين تخلوا عن حذرهم.

اعتمادا على شدة اللدغة ، يمكن أن تشمل الإصابات الأولية ما يلي:

كدمات
جروح مفتوحة
كسور العظام
تمزق العضلات والأربطة
تلف العصب

كما تختلف عضة الكلب حسب نوعية بالطبع وتأثيره على الشخص، فالكلاب الشرسة تكون أكثر هجوما وحده، فالكلاب المدربة تكون عضتها أكثر خفة. 

مطالب بتشريعات لمنع استيراد كلاب البيتبول.. فيديو

 

كشف الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان في القاهرة، نتائج اقتناء بعض المواطنين كلاب من فصيلة بيتبول الشرس؛ وتأثير ذلك السلبي على المواطنين.

 

وقال عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر «قناة صدى البلد»، إن مصر لا يوجد بها تشريعات اقتناء هذه الكلاب الشرسة؛ وهناك دولاً تمنع تربية هذه الكلاب.

 

وأضاف رئيس جمعية الرفق بالحيوان في القاهرة، مساء أمس الأحد، أن هذه الكلاب مستوردة من الخارج، وهي مُطعمة ضد السُعار؛ وقد يُصيب الإنسان بعاهات؛ مطالبًا الدولة بإصدار تشريعات تمنع دخول هذه السلالات إلى مصر.

 

وأوضح الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، أن هذه الكلاب قد تُصبّح أكثر شراسة لأن هناك بعض أماكن دورها تربية الكلب على أن يكون شرسًا من أجل الدفاع عن أصحابه، لافتًا إلى أن الكلب بيتبول لا يمكن أن يغدر بصاحبه؛ ويكون طوع أمره دائمًا، وينفذ ما يتلقاه من تعليمات.

 

ولفت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر «قناة صدي البلد»، إلى أن القانون يفرض على صاحب الكلب أن يجعله يرتدي كمامة عند خروجه به من المنزل، لافتًا إلى أن بيتبول له سلالة، ويمكن تهجينه.

 

وأشار رئيس جمعية الرفق بالحيوان في القاهرة، إلى أن هناك أشخاصًا يعلنون عبر السوشيال ميديا، التجارة في الكلاب، لافتًا إلى أنه يتم تقييد حركة الكلاب في الخارج؛ حفاظًا على أرواح المواطنين؛ خاصة من فصيلة الكلاب الشرسة؛ حيث أن بعض حلات الهجوم على الضحايا قد تؤدي إلى الوفاة

التجارة النيابة عزة مصطفي النيابة العامة المواطنين صدى البلد

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