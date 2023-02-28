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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: قرارات الأعلى للإعلام رسالة واضحة لوضع الأمور في مسارها الصحيح

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج رياضي شهير وإحالة صفحات أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنيابة للنيابة.

 

وقف برنامج رياضي شهير

وقال موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لن تتكرر حالات الانفلات والفوضي في المشهد الإعلامي خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف موسى،:" قرارات المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رسالة واضحة لوضع الأمور في مسارها الصحيح سواء على القنوات التلفزيونية أو الصفحات الرياضية من أجل عدم التجاوز في حق الجماهير.

 

وأردف موسى،:" كل واحد يشجع من يحب ولكن دون دعوة للتعصب بين أي نادي من الأندية شجعوا كيفما شئتم دون الإساءة للآخرين كفاية تعصب.

 

ما حدث في الماضي لن يتكرر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن التشجيع مفتوح أمام كافة الجماهير، حيث يمكن لأي مواطن أن يشجع أي فريق ولكن يجب أن تكون في إطار أخلاقي وعدم التجاوز في حق الجماهير الخاصة الأخرى.

 

وأكمل: يجب على الصفحات الرياضية والبرامج التلفزيونية، الالتزام بكافة المعايير واحترام المشاهد، كما أن ما كان يحدث في الفترة الماضية "لن يتكرر مرة أخرى".

 

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